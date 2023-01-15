جزء من مشاركة الراحل سمير غانم فى أول حلقة لـ«8 الصبح» فى ذكرى ميلاده

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، مشاهد من مشاركة الفنان الراحل سمير غانم في أول حلقات البرنامج، حيث احتفل الفنان الراحل بعيد ميلاده، وذلك خلال الاحتفال بمرور 6 سنوات على تأسيس القناة قبل 6 أعوام.

وانطلقت شبكة dmc، قبل 6 سنوات في 14 يناير، وهي قناة موجهة لكل أفراد الأسرة المصرية، بخطة برامجية ودرامية شديدة التميز، أتت ثمارها عامًا بعد عام، ليمتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربي.

ويأتي الاحتفال السنوي هذا العام بشكل مبهر بعد عامين من توقف التقليد السنوي بسبب كورونا، حيث أعلنت الشبكة عن سلسلة من المفاجآت خلال اليوم المفتوح للاحتفالية، من خلال مسابقات للجمهور وجوائز عينية كبيرة مقدمة على رأس الساعة.