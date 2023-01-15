رئيس مجلس النواب الأمريكى: وثائق بايدن السرية سبّبت عدم ثقة الأمريكيين بالحكومة

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن المواطنين لا يثقون في حكومتهم بسبب نفاق وظلم إدارة جو بايدن، في قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في مرآب منزله.

وقال مكارثي: "رأى الجميع الوثائق التي عُثر عليها لدى الرئيس السابق دونالد ترامب، تم نشرها على الملأ، أين صور المستندات التي تم العثور عليها لدى جو بايدن؟ كان لديه معرفة حول وجودها عندما ذهب إلى صناديق الاقتراع وعندما أجرى مقابلات، لهذا السبب لا تثق أمريكا بحكومتها"، وفقًا لروسيا اليوم.

وتحقق وزارة العدل الأمريكية الآن في كيفية وصول أسرار الدولة إلى أماكن غير مناسبة، كالمكاتب والمباني السكنية، والتي استخدمها بايدن قبل أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة.

وتتشعب أزمة "الوثائق السرية" في الولايات المتحدة بشكل متسارع، وتتحول إلى أداة في الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في وقت تشهد فيه البلاد تورط رئيسين من الحزبين في هذا الملف.

يذكر أن العثور على وثائق سرية في مرآب الرئيس الحالي جو بايدن، وفي مكتبه، وتعود لفترة تسلمه منصب نائب الرئيس، قبل نحو 5 سنوات، أدخلت بايدن والحزب الديمقراطي في الأزمة ذاتها التي يعانيها سلفه دونالد ترامب والحزب الجمهوري.