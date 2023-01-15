الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشارى كبد: تقديم 15 مليون خدمة خلال 3 سنوات للقضاء على قوائم الانتظار

منظومة التأمين الصحي
منظومة التأمين الصحي الشامل

قال محمد عاصم خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن منظومة التأمين الصحي الشامل، هي حلم لكل المصريين، ويوجد أولوية رئاسية للمشروع للارتقاء به وبالمنظومة الصحية بشكل عام، وتوفير حياة كريمة للمواطن.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشروع التأمين الصحي تم وضع خطة لتنفيذها على مدار 15 سنة والرئيس عبدالفتاح السيسي، حدد له 10 سنوات لتطبيقه على كافة محافظات الجمهورية.

 

وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على 3 أذرع رئيسية الأولى هي الهيئة الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وهي التي تحافظ على الاستدامة المالية وأن يكتمل المشروع، والجزء الثالث هيئة مواصفات الجودة الطبية وهي رقيب على الخدمة الطبية المقدمة. 

 

أهم الخدمات التي تقدم بالتأمين الصحي

وأوضح أن المنظومة اشترك فيها 2.7 مليون مواطن من محافظات المرحلة الأولى ببورسعيد والأقصر، وأهم الخدمات التي تقدم من خلاله هي زراعة الكبد، والجراحات القلبية والأورام والتي تعد من أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها المواطن المصري خاصة لارتفاع تكلفتها وعدم توفر الأماكن الخاصة بها.

 

وتابع، أن الرئيس أطلق مبادرة أخرى لتقليل قوائم الانتظار، و كان لابد من وجود منظومة كاملة تؤمن ذلك حتى العلميات الكبرى المريض لا ينتظر فيها أسبوعين أو ثلاثة، ويوجد 15 مليون خدمة تم تقديمها خلال 3 سنوات بمختلف التخصصات وكان أكبر تحدي هو توفير الاستدامة المالية.

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