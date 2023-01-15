الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أستاذ فيروسات يكشف تفاصيل متحور «كراكن» وسبب وجوده

كراكن
كراكن

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ علم الفيروسات والمناعة، إنه يوجد خلال الفترة الحالية متحورين لكورونا يثيران رعب العالم أولهما هو متحور"كراكن".

معلومات عن متحور كراكن

وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كراكن هو أحد متحورات أوميكرون، وينتشر في أمريكا نسبة 40%، وأوروبا بنسبة 50%، وهو جاء نتيجة متحورين من كورونا داخل جسم مريض، ويقال إنه مراوغ للجهاز المناعي.

وأشار إلى أن المتحور يأخذ 5 أيام وينتشر من حالة لأخرى وأعراضه لا تختلف عن أعراض المتحورات الأخرى.

وأوضح أن المتحور الثاني والذي أثار حالة جدل كبيرة في الصين، وهو متحور fb7، ووصلت إصابته في الصين إلى 37 مليون إصابة يومية، وهو احد متحورات كورونا وشديد الانتشار، مشيرًا إلى أن البعض أسماه متحور يوم القيامة ولكنه اسم غير علمي تمامًا.

وأكد أنه لا يستطيع الفصل بين سرعة الانتشار وشدة المرض وذلك لأنه من الممكن أن يصاب به كبار السن وأصحاب الأمراض المناعية، وكلما كان انتشار سريعًا فإن نسب دخول المستشفيات ستيد مما يسبب ضغطًا على النظام الصحي.

استاذ علم الفيروسات متحور كراكن أوميكرون الصين اصابته شديد الانتشار

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