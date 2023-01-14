الأحد 15 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إبراهيم حسن: سعيد بعودة المصرى للتدريب فى بورسعيد

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن

أعرب إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، عن سعادته بعودة الفريق مرة أخرى للتدريب ببورسعيد بعد غياب طويل.

وأوضح حسن، أنه كان هناك نوع من الغضب والضغوط كانت مسيطرة على الجهاز الفني لأن الفريق حتى الآن ليس متواجدًا وسط جماهيره وخاصة بعدما تردد بأن لاعبي الفريق يرفضون التدريب ببورسعيد وهذا شيء غير صحيح.

وأكد أن لاعبي الفريق لا بد أن يكون عندهم الإحساس دائمًا بأنهم وسط جماهيرهم في كل شيء حتى تعود الأجواء إلى طبيعتها ببناء استاد النادي المصري الجديد، مشيرًا إلى أن هناك هوية قوية للنادي المصري بتواجده في بورسعيد، ولا بد أن يعتاد اللاعبون على التواجد في تلك الأجواء مع جماهير المصري وتاريخ المدينة الباسلة.

واختتم "بأننا سعداء بوجودنا في بورسعيد وهذه المرة هي البداية وسيتم التدرج على التواجد هنا على حسب برنامج المباريات القادمة".

ويستعد فريق المصري لملاقاة نظيرة فريق غزل المحلة والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

يذكر أن فريق المصري يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

ابراهيم حسن قائمة المصري البورسعيدي الدورى المصرى تدريبات المصري

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