سيناريوهات رد قصر باكنجهام على مذكرات الأمير هارى.. ما هى؟

طرح الأمير هاري منذ أيام، كتابا لمذكراته الشخصية، والتي جاءت بعنوان Spare، ولقت المذكرات قبولا واسعا بين القراء في أنحاء بريطانيا.

شهد كتاب مذكرات “Spare” لأمير هاري، إقبالا واسعا بين القراء، وذلك بسبب أن المذاكرات تتضمن بعض الأمور الخطيرة عن هاري والعائلة المالكة.

وتضمنت كتاب مذكرات عددًا من الأمور الخطيرة منها، أنه قتل 25 شخصًا في أفغانستان وكان يتعاطى المخدرات وتعرض لاعتداء جسدي من أخيه ويليام، ومعارضة عائلته لزواجه من ميغان ويُعتقد أن الكتاب سيضع العائلة الملكية في حرج شديد.

صدمة داخل العائلة الملكية

بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أفراد العائلة الملكية وقعوا في صدمة عندما اكتشفوا أن الأمير هاري كتب مذكراته في السر لمدة عام كامل. كما شعروا بالقلق من تصريحات أصدقائه لوسائل الإعلام، حيث كشف أحدهم: "إذا كانت العائلة الملكية تعتقد أن هاري أصبح شخصاً ليناً، فلينتظروا حتى تُنشر مذكراته".

بدوره قال مصدر مقرب من الأمير هاري إن صمته الأخير "يعبّر عن الكثير".

فيما قال مصدر مقرب من الأمير ويليام، إنه يشعر بغضب كبير بعد نشر المذكرات، ولاسيما أنها تضمنت اساءات شخصية له.

وأكد المصدر أن أمير ويلز لا ينوي اتخاذ أي موقف في الوقت الحالي، ولا إصدار رد حتى لا يتسبب في ضرر للعائلة الملكية.

وفي تعليق على الوضع الراهن لعلاقة الأمير هاري والأمير ويليام، قال طبيب نفسي لصحيفة "إندبندنت": "ليس بالضرورة أن يكون الصراع أمراً سيئاً، يمكن أن يكون أمراً جيداً إذا تم التعامل معه بشكل صحيح. لكن ينبغي توخي الحذر بشأن نشر الغسيل المتسخ على الملأ".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأمور، ربما، لا يفهمها أحد أفضل من أفراد العائلة المالكة، الذين اشتهروا بتربيتهم على فلسفة "لا تتذمر أبداً، ولا تفسر أبداً"، وهذا ما يجعل الأمور الشخصية التي كشف عنها الأمير هاري في مذكراته مفاجئة للغاية.

سيناريوهات الرد

من المحتمل ان تتجه العائلة الملكية إلى توكيل شخص منها للرد على مذكرات هاري، كما فعل الامير إدوارد خلال ازمة ظهور دوق ودوقة ساسكس مع الإعلامية أوبرا وينفري.

فيتجه الشخص الموكل إليه الرد، بتقديم شروح غير مباشرة عن ما قدمه هاري في مذكراته.

فيما يرى مراقبون أن الملك تشارلز سيتجه إلى تجاهل الرد على ابنه، ولاسيما في الوقت الذي يمر به قصر باكنجهام بأزمات متتالية، ومطالبات بعض الدول بالاستقلال عن المملكة المتحدة، ولكنه سيحرص على عدم حضور الأمير حفل تنصيبه المرتقب.

وكان توجّه أحد المراسلين بالسؤال للأمير وليام عقب زيارته مستشفى في ليفربول شمال انجلترا "هل ستعلّق على كتاب هاري يوماً ما"؟.

ولم يظهر أمير ويلز أي رد فعل، فيما وجّه إلى جانب زوجته كيت تحية مع ابتسامة للحاضرين.

وملتزماً بشعار "حافظ على هدوئك واستمر" الذي اشتهر في المملكة المتحدة مع بداية الحرب العالمية الثانية، تجاهل الملك تشارلز الثالث التطورات الأخيرة في أحد اللقاءات الشعبية قرب بالمورال.