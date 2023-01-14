السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«منتحلى صفة أطباء».. ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص

الامن
الامن

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على القائمين بإدارة 5 مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص، انتحل أصحابها صفة أطباء وجرى إغلاق المراكز.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بتحويل وحدات سكنية إلى مراكز طبية لعلاج الإدمان وإدارتها بدون ترخيص واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية، نظير مقابل مادي فى محافظات «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - الإسماعيلية».

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية تم استهداف 5 مراكز وضبط عدد من الأشخاص القائمين على الإدارة وتبين وجود عدد من الأشخاص، وبسؤالهم أقروا باحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلات بمعرفة ذويهم كرهًا عنهم.

وضبط مجموعة من الأدوية مجهولة المصدر وكمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية والممنوع تداولها دون استشارة طبية – هواتف محمولة –  سجلات دفترية –  دفاتر تحصيل نقدية - أدوات تستخدم فى التعدى على المرضى.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بإدارتهم منشآت طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة دون استشارة طبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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