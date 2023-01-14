جهود «الداخلية» على مستوى الجمهورية خلال أسبوع (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو يوضح جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع.

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة استهدفت البؤر الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، ومهربي ومروجي المواد المخدرة، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 8 تشكيلات عصابية، ضمت 24 متهمًا اعترفوا بارتكاب 33 حادثًا متنوعًا، وضبط 97 قضية أحداث، و2545 قضية مرافق عامة، وإعادة 6 سيارات مُبلغ بسرقتها.

ونجحت الحملات في كشف غموض 38 حادثًا متنوعًا، أبرزهم «حريق عمد – انتحال صفة»، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 49 متهمًا.

وتمكنت الحملات من تنفيذ 367426 حكمًا قضائيًا، وتنوعت الأحكام ما بين: 1303 حكم جناية، 138706 حكم حبس، 175185 حكم غرامة، 52232 مخالفة.