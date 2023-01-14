السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إنفوجراف| كيف تم تنمية البحار والثروة السمكية في مصر

الثروة السمكية
الثروة السمكية

جاءت مشروعات تنمية البحيرات والمزارع السمكية على رأس أولويات الحكومة، التي عملت على تطوير الثروة السمكية في مصر وزياة إنتاجيتها.

 

ومؤخرًا أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن خطة تنمية البحار والبحيرات لزيادة إنتاج مصر من الأسماك وذلك بإلقاء الزريعة السمكية في البحيرات سواء بحيرات الشمال أو الجنوب.

 

وبالفعل حظيت البحيرات المصرية على اهتمام غير مسبوق لتطويرها كأحد المشروعات القومية التي تكمل مسيرة التنمية الاقتصادية، بوصفها ثروة قومية على المستوى المائي والإنتاج السمكي وتحقيق التوازن البيئي.

 

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذي يهدف إلى حماية بحيرات مصر وتنميتها بجانب نهر النيل، أعلن عن تطوير بحيرة ناصر عن طريق إلقاء 25 مليون وحدة ذريعة، لإنتاج 50 ألف طن خلال سنتين.

وقد جرى العمل على تنمية الثروة السمكية في نهر النيل عن طريق إلقاء 10 ملايين وحدة زريعة من مبروك الحشائش، وكذلك 53 مليون وحدة من البلطي النيلي، و8 ملايين وحدة من المبروك الفضي ومليون وحدة من سمك الطوبارة، وذلك في إطار جهود مشاركة مجتمعية مع جمعية الصيادين.

 

وكشف المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية في دراسة إحصائية عن عوائد اقتصادية من تنمية الثروة السمكية التي بدأت خطة تطويرها خلال السنوات السبع الماضية.

 

وأكدت دراسة المرصد المصري، جهود تنمية الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء المصرى الذاتي من الأسماك، حيث تم زيادة الإنتاج السمكي بنسبة تصل إلى نحو 17.64% من 1.7 مليون طن في عام 2016 إلى 2 مليون في عام 2020. 

 

وكشفت البيانات عن نمو حصة الاستزراع السمكي بمصر من 1.37 مليون طن في عام 2016 إلى 1.62 مليون في عام 2020 بما مثل 81% من الإنتاج السمكي الكلى، محققًا زيادة قدرها 18.2% خلال تلك الفترة، تليها البحيرات الذي استحوذت على نسبة 10%، ومياه البحار على نسبة 4.45%، والمياه العذبة بنسبة 3.8%، ثم حقول الأرز بنسبة 0.8% من الإنتاج السمكي الكلي محليًا.

ومع تطوير وتنمية البحيرات خلال تلك الفترة فقد وصل إجمالي الإنتاج السمكي المحلي العام الماضي إلى نحو 2.2 مليون طن، ووصل تسجيل نشاط الاستزراع السمكي 1.7 مليون طن.

كما حققت المزارع السمكية زيادة في إنتاجيتها، إذ وصل إنتاج المزارع السمكية والبحيرات إلى نحو 2 مليون و300 ألف طن، بينما تستورد 300 ألف طن فقط من الخارج سنويا وغالبيتهم لاحتياجات السائحين من الأسماك الفاخرة والبعض الآخر لاحتياجات المواطنين من الأسماك المجمدة مثل أسماك الماكريل وأسماك التونة.

يذكر أن مصر تمتلك عددا من البحيرات التي تذخر بثروات كثيرة وهم 14 بحيرة، هي “مريوط – إدكو – البرلس – المنزلة – البردويل – سيوة – البحيرات المرة – نبع الحمراء – بحيرة التمساح – بحيرة بور فؤاد – بحيرة قارون – بحيرة ناصر – بحيرات توشكي – بحيرة الريان”.

الثروة السمكية تنمية البحيرات المزارع السمكية الأسماك الزريعة السمكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

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