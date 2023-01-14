متحدث الوزراء: «ميناء العريش منفذ مهم لشبه جزيرة سيناء»

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ميناء العريش تم تطويره وعمل توسعات ضخمة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدلفتاح السيسي، لأنه المنفذ الوحيد لشمال سيناء على البحر المتوسط.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى ان مساحة ميناء العريش الإجمالية كانت 50 فدانًا، ووجه الرئيس بإضافة 540 فدان، أي مضاعفته 11 مرة، والعمل جاري على الطاقة القصوى للميناء.

وأردف: "ميناء العريش منفذ مهم لشبه جزيرة سيناء كلها، خاصة في ظل توجه الدولة للتوسع الصناعي، ومزيد من التصنيع في سيناء، حيث تستفيد المصانع من الميناء لاستقدام خامات الإنتاج ولتسهيل التصدير".

ونوه أن صناعة الأسمنت تتطلب ميناء قريب لتيسير عمليات النقل، وحاليا تقوم شركات على إقامة مستودعات تخزين للأسمنت في الميناء.