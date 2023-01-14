السبت 14 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

غدًا.. «صناعة النواب» تناقش إجراءات إنشاء المدينة الصناعية بأطفيح

المهندس معتز محمود
المهندس معتز محمود

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري عقب الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من بعض النواب، بجانب مناقشة قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وتناقش لجنة الصناعة يوم غدا الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته عبدالحافظ أبو زيد، بشأن ما تم من إجراءات تنفيذية على أرض الواقع فيما يخص إنشاء المدينة الصناعية (طربول) بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة.

كما تناقش اللجنة برئاسة المهندس معتز محمود، موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، والنائبة منى عمر، والنائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركات القطاع المتوقفة والمتعثرة لدعم التصنيع المحلي، حيث إن بعض الشركات لم تعد قادرة على مسيرة التطوير التكنولوجي، وعدم صيانة الالات ما ترتب عليه تراكم المديونيات والخسائر المتكررة.

وتناقش اللجنة بعد غدا الاثنين طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن الضرر الواقع على مستثمري محافظة المنيا نتيجة لصدور قارر رئيس مجلس الوزارء رقم 3308 لسنة 2022 الخاص بإعادة تسعير الأراضي الصناعية.

وأيضا ستناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه الحسيني، بشأن عدم وجود مصانع لإنتاج السماعات الطبية الخاصة بضعاف السمع ما يكبد الدولة استيرادها بملايين الدولارات.

وتناقش اللجنة يوم الثلاثاء المقبل مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وآخرين (أكثر من عشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

على جانب آخر تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، عدة اجتماعات لها، الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة النواب.

النائب حسام المندوه الحسيني النائب محمد عبدالله زين الدين الجلسة العامة لمجلس النواب النقل والمواصلات ثروة المعدنية

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