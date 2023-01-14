السبت 14 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لموظف بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم الإرهاب

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

أصدرت الدائرة الثامنة جنايات الإرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون بجلسة اليوم السبت، حكمها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على أحد المتهمين في قضية التحريض على ارتكاب جرائم الإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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وصدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد رزق مرعي، وأمانة سر كل من أشرف حسن ومحمد صبحي.

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ووجهت النيابة للمتهم "أحد الموظفين" تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على الاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان ذلك علانية عبر حسابه الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن نشر على حسابه عبارات تدعو لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة بعمليات إرهابية، والترويج لارتكاب جرائم إرهابية بطريق مباشر وغير مباشر بأن دون ونشر عبر حسابين إلكترونيين تابعين له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبارات من شأنها تحريض مطالعي حسابه على ارتكاب الجرائم الإرهابية وكذا نشره لمنشورات وصور وبيانات تتضمن أفكارها ومحتواها لاستخدام القوة والعنف ضد الدولة ومؤسساتها على النحو المبين بالتحقيقات.

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وائل لطفي

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