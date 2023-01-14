رئيس الوزراء: لدينا توجيهات رئاسية بمسار متطور ومتكامل لتنمية سيناء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها توجيهات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية سيناء، وبأن يكون هناك مسار تنموي متطور ومتكامل يشمل مدنها وقراها، ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لهذه الأرض الغالية، ويتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك من خلال تكاتف جميع الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة المعنية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية الموسعة التي بدأها مدبولي صباح اليوم، بمحافظة شمال سيناء؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها، حيث استقبله ومرافقيه، محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، ونائب المحافظ هشام الخولي، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ورافق رئيس الوزراء، خلال الجولة، وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبي، والتموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والعدل المستشار عمر مروان، والصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، والتنمية المحلية هشام آمنة، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، وقائد الجيش الثانى الميداني، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في بداية جولته، إن هذه الزيارة المهمة التي يقوم بها للبقعة الغالية من أرض مصر، تأتي في إطار متابعة المشروعات التنموية العديدة التي يتم تنفيذها على أرض الفيروز، ضمن الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء، التي يتولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي السياق نفسه، أكد محافظ شمال سيناء أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء بالكامل وتطهيرها من دنس الإرهاب الغاشم، وبالفعل بدأت عملية التنمية الشاملة في إطار خطة وضعتها الدولة بالتوازي مع الحرب على الإرهاب؛ حيث تشهد أرض سيناء حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة ومنها إعادة البنية التحتية والمرافق الكاملة لمدن سيناء.

وأوضح المحافظ أن مدينة العريش تشهد تغييرًا ملحوظًا بعد أن عاد لها الأمن والاستقرار بفضل الجهد المضني الذي بذلته القوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة في القضاء على العناصر الإرهابية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية ببذل قصارى الجهود الممكنة لإعادة مظاهر الحياة إلى طبيعتها، وتيسير سبل الحياة للمواطنين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بالمحافظة بتفقد مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة، الذي يتم تنفيذه من جانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة "إدارة المهندسين العسكريين".