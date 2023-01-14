السبت 14 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

 أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (22) قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 31 متهمًا لـ 16 منهم معلومات جنائية، تنفيذ (7418) حكمًا قضائيًا متنوعًا، ضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارٍ استمرار الحملات.

إتجار فى المواد المخدرة الأقراص المخدرة المتنوعة الأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية اللازمة امن القليوبية بمديرية أمــن القليوبية

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وائل لطفي

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