تفاصيل ضبط صفقتي مخدرات بـ 1.4 مليون جنيه في قناة السويس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى - ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة ترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديريتى أمن (قنا – السويس) فى ضبطهم على النحو التالى ضبط (عنصريين إجراميين) حال تواجدهما بمحيط سكنهما بدائرة مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام– مبلغ مالى –3 هاتف محمول).