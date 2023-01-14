السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 11.1% ارتفاعًا فى قيمة الواردات أول 10 أشهر من 2022

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 80.7 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 72.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 11.1%.

أعلى عشر دول صدرت لمصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2022
1. الصين بقيمة 12.4 مليار دولار.
2. السعودية بقيمة 6.9 مليار دولار.
3. أمريكا بقيمة 6.1 مليار دولار.
4. الهند بقيمة 3.7 مليار دولار.
5. ألمانيا بقيمة 3.4 مليار دولار.
6. روسيا بقيمة 3.3 مليار دولار. 
7. تركيا بقيمة 3.2 مليار دولار.
8. البرازيل بقيمة 3.1 مليار دولار.
9. إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار.
10. الكويت بقيمة 2.7 مليار دولار.

أعلى 10 سلع استوردتها مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2022
1. منتجات البترول بقيمة 6.1 مليار دولار.
2. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.6 مليار دولار
3. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.1 مليار دولار.
4. البترول الخام بقيمة 3.9 مليار دولار.
5. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3.4 مليار دولار.
6. قمح بقيمة 3.4 مليار دولار.
7. أدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 3.2 مليار دولار.
8. ذرة بقيمة 2.8 مليار دولار.
9. فول صويا بقيمة 2.4 مليار دولار.
10. سيارات ركوب بقيمة 1.6 مليار دولار.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الواردات المصرية أمريكا سلع منتجات البترول

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