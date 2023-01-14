السبت 14 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر يحدد شروطه للتعاقد مع النيجيري أكور أدامز هداف الدوري النرويجي

النيجيري أكور أدامز
النيجيري أكور أدامز

 رشح بعض وكلاء اللاعبين النيجيري أكور أدامز مهاجم فريق ليلستروم بالدوري النرويجي إلى إدارة الأهلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية خلال يناير.

وأضاف المصدر أن أدامز  دخل من ضمن المرشحين المعروضين على السويسري مارسيل كولر المدير الفني لضمه في الميركاتو الحالي.

وأشار المصدر إلى أن كولر لم يحسم الصفقة بشكل نهائي، حيث طلب الانتظار لمشاهدة بعض مبارياته مع فريقه ومقارنتها مع بعض الاسماء المرشحة لارتداء الفانلة الحمراء.

وأوضح المصدر أن المدير الفني يرفض الاستعجال في اختيار المهاجم الجديد حتى لا يتكرر نفس سيناريو الغاني يعقوبو مهاجم رايو افي البرتغالي والذي أكتشف معاناته بإصابة في الركبة. 

في المقابل كشف مصدر مسئول داخل أروقة القلعة الحمراء النقاب حول حقيقة مفاوضات الأهلي لاستعارة الكونغولي جاكسون موليكا لاعب بشكتاش التركي لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري بنية الشراء.

وأكد مصدر مسئول في تصريحات خاصة للدستور أن موليكا خارج حسابات الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأضاف المصدر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قد حدد مواصفات المهاجم الذي يرغب في ضمه خلال الفترة الحالية ويري أن موليكا تراجع مستواه الفني مع فريقه التركي ولن يكون مفيداً للفريق بعد متابعة آخر مشاركته في الدوري التركي.

وأوضح المصدر أن رغبة اللاعب الاستمرار في الدوري التركي وخوض تجربة الاحتراف الأوربي بخلاف راتبه السنوي جعل الأهلي يبحث عن بديل ويغلق الصفقة بشكل نهائي.

وكانت تقارير إعلامية ترددت مؤخرا عن إنهاء موليكا كافة إجراءات انتقاله للأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

إدارة الأهلي الانتقالات الشتوية السويسري مارسيل كولر وكلاء اللاعبين جاكسون موليكا أكور أدامز

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