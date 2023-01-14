السبت 14 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد اليوم السبت 14 يناير 2023

مواد البناء
مواد البناء

مع بدء الساعات الأولى الصباحية حرص الكثير من المواطنين على معرفة سعر الحديد اليوم السبت 14 يناير 2023 عبر جوجل، حيث شهدت كافة أسعار الحديد اليوم بمصر الاستقرار الملحوظ في وسط ترقب للمصانع وكافة المتعاملين لمستويات أسعار الدولار أمام سعر الجنيه بالبنوك المحلية عقب اقترابه من مبلغ 30 جنيهًا في نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

 

سعر الحديد اليوم السبت 14 يناير 2023

وسجلت 3 مصانع ارتفاعات متتالية بأسعارها لشهر يناير الحالي بقيمة 2500 جنيه، لكي تسجل أسعار الحديد اليوم السبت في مصر أعلى مستوياتها في عام 2023، في الوقت الذي قد يسيطر فيه الركود على جميع التعاملات نتيجة الاشتعال للأسعار مؤخرًا بالأسواق، بينما يتراوح سعر الطن بمصر ما بين مبلغ 23300-27360 جنيها وذلك تسليم أرض المصنع ويكون غير شامل تكلفة النقل.

 

أسعار الحديد في مصر اليوم

وتنشر “الدستور” بهذا التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر السبت 14-1-2023 :

سعر حديد عز اليوم السبت 14 يناير 2023
وسجل سعر مصنع حديد عز اليوم السبت 14 يناير 2023 ارتفاعا كبيرا بواقع 2535 جنيها للطن عند مستوي 25985 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية في مصر والشرق الأوسط.

 

سعر حديد بشاي للصلب اليوم السبت 14 يناير 2023
وقفز بقوة سعر حديد التسليح اليوم السبت 14 يناير 2023 لدي مصنع بشاي للصلب نحو 27360 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهي الأعلى سعرًا في مصر.

 

سعر حديد السويس اليوم السبت 14 يناير 2023
فيما ارتفع أيضًا سعر الحديد اليوم السبت 14 يناير 2023 في مصنع السويس للصلب الأسبوع الحالي، ليبلغ الطن اليوم 25850 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

 

سعر حديد المصريين اليوم السبت 14 يناير 2023 
كما صعد بنفس المستويات أسعار الحديد اليوم السبت 14 يناير 2023 بمصنع المصريين ليسجل الطن 25850  جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

 

سعر حديد المراكبي للصلب اليوم السبت 14 يناير 2023
كما سجل مصنع المراكبي للصلب ثبات عقب صعود أسعاره الجديدة اليوم السبت 14 يناير 2023 فيما يسجل حالياً  25500 جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

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سعر حديد الجارحي اليوم السبت 14 يناير 2023
وكان مصنع حديد الجارحي قد قفز في السوق المحلي ليبلغ  نحو 25 الف جنيه للطن للتجار، وهو أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

 

سعر حديد العشري اليوم السبت 14 يناير 2023
استقر اليوم السبت 14 يناير 2023 أسعار الحديد اليوم بمصنع العشري ليبلغ خلال تداولاته اليوم 23300 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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