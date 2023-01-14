تفاصيل خطة «الكهرباء» لتعميم العدادات مسبوقة الدفع خلال 10 سنوات

كشف تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل خطة تغيير جميع العدادات القديمة التقليدية بعدادات أخري مسبوقة الدفع (ذكي).

ووفقًا للتقرير، فأن مدى الخطة هو 10 سنوات منذ بدء التنفيذ، وحتى الآن تم تركيب ما يزيد عن14ٍ مليون عداد مسبق الدفع بشركات توزيع الكهرباء على مستوي محافظات الجمهورية.

كما تم تركيب حوالي 213 ألف عداد ذكي فى نطاق 6 شركات توزيع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.

وجاء في التقرير أن إجمالى استثمارات تحديث منظومة نقل الكهرباء بلغت منذ 2014 وحتى 2022، 85 مليار جنيه وذلك لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وعلى رأسها الطاقات المتجددة.

وفي تصريحات سابقة لـ"الدستور"، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن انتهاء شركات التوزيع التسع على مستوي الجمهورية، من تركيب 1.8 مليون عداد كودي للعقارات المخالفة والعشوائية من إجمالي الطلبات التي تلقتها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء على مستوى شركات التوزيع.

واشار المصدر إلى أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء استقبلت 3 ملايين طلب لتحويل الممارسات إلى تركيب عداد كودي خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذي ساعد في تقليل السرقات ونسب الفقد على مستوي الجمهورية.