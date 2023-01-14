السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تفاصيل خطة «الكهرباء» لتعميم العدادات مسبوقة الدفع خلال 10 سنوات

الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

كشف تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفاصيل خطة تغيير جميع العدادات القديمة التقليدية بعدادات أخري مسبوقة الدفع (ذكي).

ووفقًا للتقرير، فأن مدى الخطة هو 10 سنوات منذ بدء التنفيذ، وحتى الآن تم تركيب ما يزيد عن14ٍ مليون عداد مسبق الدفع بشركات توزيع الكهرباء على مستوي محافظات الجمهورية.

كما تم تركيب حوالي 213 ألف عداد ذكي فى نطاق 6 شركات توزيع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.

وجاء في التقرير أن إجمالى استثمارات تحديث منظومة نقل الكهرباء بلغت منذ 2014 وحتى 2022، 85 مليار جنيه وذلك لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وعلى رأسها الطاقات المتجددة.

وفي تصريحات سابقة لـ"الدستور"، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن انتهاء شركات التوزيع التسع على مستوي الجمهورية، من تركيب 1.8 مليون عداد كودي للعقارات المخالفة والعشوائية من إجمالي الطلبات التي تلقتها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء على مستوى شركات التوزيع.

واشار المصدر إلى أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء استقبلت 3 ملايين طلب لتحويل الممارسات إلى تركيب عداد كودي خلال العامين الماضيين، وهو الأمر الذي ساعد في تقليل السرقات ونسب الفقد على مستوي الجمهورية.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء مسبوقة الدفع الكهرباء الطاقة المتجددة عداد ذكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

تفاصيل خطة «الكهرباء» لتعميم العدادات مسبوقة الدفع خلال 10 سنوات

وزير الاقتصاد الألمانى: أزمة الطاقة تحت السيطرة

أبو الخير لمتسابقة بـ«الدوم»: مش لازم تغنى لأم كلثوم عشان تبينى حلاوة صوتك

لجنة تحكيم «الدوم» للمتسابقة آية سامي النمر: كنتي فين مستنينك من بدري

نابولى يكتسح يوفنتوس بخماسية ويتوج بطلا لمرحلة الشتاء بالدورى الإيطالى

الكهرباء: رفع قدرة خط الربط بين مصر والاردن لـ2000 ميجاوات بنهاية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى