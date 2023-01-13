الكهرباء: التشغيل التجاري للمرحلة الأولى لمحطة الضبعة النووية عام 2029

كشف مصدر مسئول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن موعد بدء التشغيل التجاري لمحطة الضبعة النووية .

وقال المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنه وفق المخطط الزمني المتفق عليه مع الجانب الروسي فأن الانتهاء من الوحدة الأولى من المشروع والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى في بداية عام 2029.

وأضاف أن المشروع يتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، وتمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولى والثانية لمحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية .

ووفق بيان سابق من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فإنه تم البدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى والثانية في مشروع المحطة النووية بالضبعة واللذان يعدا المعلم الرئيسى في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقى لأعمال الإنشاءات وينقل الدولة المصرية من مصاف الدولة التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل.

واحتفلت هيئة المحطات النووية، أمس الخميس، باختتام فعاليات تدريب الفنيين العاملين بهيئة المحطات النووية بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأعلنت الهيئة، في بيان لها، عن اختتام فعاليات تدريب 74 فنيًا من الدفعة الأولى من خريجي المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة الملتحقين بالهيئة حديثاً، على أهم الموضوعات التخصصية في مجال تشغيل وصيانة محطات الكهرباء.

وأضافت الهيئة أنه تم تدريب الفنيين بمحطات الكهرباء البخارية بشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء ومراكز التدريب التابعة لها ومحطات المحولات التابعة لشركة النقل.