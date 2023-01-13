غدًا.. شبكة قنوات «DMC» تحتفل بمرور 6 سنوات على انطلاقها

تبدأ شبكة قنوات DMC الفضائية غدًا السبت في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا احتفالها السنوي بعيد ميلادها الموافق 14 يناير من كل عام.

وانطلقت شبكة DMC قبل 6 سنوات، وهي قناة موجهة لكل أفراد الأسرة المصرية بخطة برامجية ودرامية شديدة التميز أتت ثمارها عاما بعد عام ليمتد جمهور الشبكة الى كل أنحاء الوطن العربي.

ويأتي الاحتفال السنوي هذا العام بشكل مبهر بعد عامين من توقف التقليد السنوي بسبب كورونا.. إذا اعلنت الشبكة عن سلسلة من المفاجآت خلال اليوم المفتوح للاحتفالية من خلال مسابقات للجمهور وجوائز عينية كبيرة مقدمة على رأس الساعة.

ويشارك عدد من الفنانين شبكة DMC في احتفالية عيد ميلادها من خلال الفقرات الحوارية وجولات الشارع.. ويجتمع كل مذيعي القناة للاحتفال بعيد ميلادها على الهواء ومع المشاهدين بدءًا من الساعة الثانية ظهرا ثم تتوالى فقرات اليوم المفتوح وصولًا إلى السهرة مع نجم مميز لم تفصح عنه القناة باعتباره مفاجأة اليوم.