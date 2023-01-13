الجمعة 13 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

آلاف البريطانيين يتنازلون عن الجنسية والاضطرابات مستمرة.. جومانة هاشم تكشف التفاصيل

جمانة هاشم
جمانة هاشم

قالت الإعلامية جومانة هاشم، إن آلاف البريطانيين يتنازلون عن جنسياتهم ويهجرون البلد حتى يعيشوا في أوروبا، لافتة إلى أن الإضرابات تتوالى بشكل كبير.

وأضافت جومانة هاشم، خلال تقديمها برنامج 10 داونينج ستريت، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن حكومة ريشي سوناك لم ترض أحدًا، كما يحيط الشك ببقائها وقوانينها تزداد تعسفاً، بينما الأوضاع الاقتصادية لا تنتظر انفراجة قريبًا، متسائلة: "ما الذي يدفع الآلاف للتخلي عن جنسياتهم، وهل الأزمة الإقتصادية وحدها هي السبب؟ وهل تستطيع حكومة المحافظين أن تحافظ على سلطتها مع تصاعد الضغوط الاجتماعية ضدها".

وأوضحت جومانة هاشم أن القصة في بريطانيا ليست قصة ظروف اقتصادية صعبة فقط، إنها قصة يأس، فالبلاد تتحول إلى سجن جماعي، سجن محاط بالأزمات ومحاط بفقدان الأمل وانهيار الثقة، النخبة الحاكمة فيه لا تقيم علاقة صداقة مع الحقيقة حتى ضاقت البلاد بها ذرعًا. 

وأشارت إلى أن الأزمات الاقتصادية ليست جديدة، حيث تحمل البريطانيون مثلها أو أسوأ منها من قبل، لتجد البلاد نفسها غارقة في حفرة يأس، مما يدفع الآلاف الآن إلى طلب التخلي عن جنسياتهم. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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