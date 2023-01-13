الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بتهمة التهرب الضريبي.. تغريم منظمة «ترامب» 1.6 مليون دولار

ترامب
ترامب

قضت محكمة أمريكية بنيويورك، اليوم الجمعة، على "منظمة ترامب" المملوكة لعائلة الرئيس السابق دونالد ترامب، بدفع غرامة قصوى قدرها 1,6 مليون يورو لإدانتها بارتكاب مخالفات مالية وضريبية.

وقال المدعي العام مانهاتن ألفين براج: "بينما لا يمكن إيداع الشركات في السجن، فإن هذه الإدانة والحكم هي بمثابة تذكير للمؤسسات والمدراء أن ليس بإمكانهم الاحتيال على مصلحة الضرائب والإفلات من العقاب".

وجرت محاكمة مجموعة الملياردير الأمريكي المرشح لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وتزوير بيانات محاسبة ولا سيما بهدف إخفاء مكافآت مالية تقاضاها بعض كبار الموظفين فيها عن مصلحة الضرائب.

ويدير “منظمة ترامب” حاليا نجلا الرئيس السابق، دونالد جونيور وإريك.

وندد دونالد ترامب بالقضية التي رفعها المدعي العام في مانهاتن واعتبرها حملة "مطاردة شعواء".

تحقيق المستشار الخاص

من جهة أخرى، هاجم ترامب، أمس، المستشار الخاص الذي يحقق معه جاك سميث، في سلسلة من التدوينات على منصته Truth Social.

وقال: "يتعين على وزير العدل إنهاء تحقيق المستشار الخاص على الفور في أي شيء يتعلق بي لأنني فعلت كل شيء بشكل صحيح، وتعيين مستشار خاص للتحقيق مع جو بايدن يكرهه بقدر ما يكرهني جاك سميث".

وأعلن البيت الأبيض العثور على "عدد محدود" من الوثائق السرية في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص، في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

ويعود تاريخ تلك الوثائق إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

كما عُثر على وثائق أخرى في مركز بحوث في واشنطن حيث كان يملك بايدن مكتبا.

وفي علاقة بالملف، عين وزير العدل الأمريكي مستشارا خاصا للتحقيق في قضية وثائق سرية احتفظ بها الرئيس جو بايدن، عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.

المدعي العام مانهاتن القضاء الأمريكي منظمة ترامب التهرب الضريبي دفع غرامة

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