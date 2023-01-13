الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المؤتمر»: الحوار الوطنى حريص على نقل كافة التوصيات للرئيس السيسى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أشاد اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني الأخير والذي جاء متضمنًا عدة جوانب هامة جدًا وهي النظام الانتخابي التي اشتكت منه العديد من الأحزاب في ظل تفضيل البعض للقوائم النسبية غير المطلقة فضلًا عن دعم المشاركة السياسية للشباب.

وأعلن لطفي عن أن البيان تضمن نواحي تنموية واقتصادية واجتماعية هامة تؤكد على أن الحوار الوطني جاد لسماع كافة الآراء ووجهات النظر حتى لو مختلفين في الرأي.

وشدد لطفي على أن الحوار الوطني يؤكد على حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي على مشاركة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية في اتخاذ القرارات المناسبة لصالح الوطن والمواطن.

وأوضح لطفي أن مجلس أمناء الحوار الوطني يبذل مجهودات كبيرة بناء على تعليمات الرئيس السيسي لأنهم يرفعون كافة التوصيات إليه.

وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

كما من المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي. 

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وائل لطفي

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