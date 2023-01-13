جولة تثقيفية لطلبة الضيافة الجوية بمطار القاهرة للتعريف بأهميته كبوابة مصر وإفريقيا

نظمت شركة ميناء القاهرة الجوي، من خلال قطاع العلاقات العامة والمراسم، جولة ميدانية تثقيفية لـ 70 من طلبة أكاديمية "هاي فلاي"؛ لتأهيل وتدريب الضيافة الجوية في مطار القاهرة باعتباره بوابة مصر وإفريقيا الأولى.

وتفقد الطلبة، خلال الجولة اليوم الجمعة، مباني المطار وبعض مرافقه الحيوية؛ ومنها القطار الآلي والجراج متعدد الطوابق والسير الكهربائي، وغيرها من مختلف معالم المطار، وذلك في ضوء المسئولية المجتمعية لشركة ميناء القاهرة الجوي، وتحت رعاية رئيس مجلس الإدارة مجدي إسحق.

وقد سبق الجولة محاضرة تثقيفية ألقاها رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم الدكتور طارق إسماعيل في قاعة التدريب بالشركة حول مطار القاهرة وأهميته كبوابة مصر وإفريقيا الأولى، وعرض ما يحدث به من عمليات تطوير مستمرة وتحدث عن دور العلاقات العامة والإعلام في تشكيل الصورة الذهنية للمطار الذي يعد واجهة حضارية مشرفة لمصر.

وشارك في الجولة عميد الأكاديمية نهى درويش، ومدير عام الفروع الدكتور إبراهيم الشاعر، اللذان أبديا إعجابهما بالطفرة الكبيرة التي حدثت في قطاع الطيران المدني، وفي القلب منه مطار القاهرة الدولي.

يذكر أن شركة ميناء القاهرة الجوي تقوم سنويا بتدريب طلبة الجامعات والمعاهد العليا في فترة العطلة الصيفية من خلال برنامج عملي؛ يهدف إلى إكسابهم الخبرة اللازمة لبداية حياة عملية سليمة بعد التخرج؛ وذلك انطلاقًا من حرص الشركة على القيام بدورها المجتمعي واهتمامها بالعنصر البشري.