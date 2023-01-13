5 لقاءات هامة.. حصاد أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرًا حول الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 7 حتى 13 يناير الجاري، وتضمن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

اجتماعات مجلس الوزراء

عقد رئيس مجلس الوزراء، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي، جاء في مقدمتها اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والتربية والتعليم، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الاساسية، ونائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.

إضافة إلى اجتماع لمتابعة آليات إدارة وتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بحضور نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، ومدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

فضلًا عن اجتماع مع وزير العدل لاستعراض مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال، حيث وجه بإنشاء خط ساخن لتلقي أى شكاوى ضد من يتعسف في استخدام هذه السلطة.

كما عقد اجتماعًا لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة"، بحضور وزيري المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ومعاون وزير المالية.

كما اجتمع رئيس الوزراء مع وزير السياحة والآثار، ومساعد الوزير للشئون الفنية، لمتابعة جهود الوزارة في ملفات العمل المختلفة مثل مستجدات تنفيذ المتحف المصري الكبير، والموقف التنفيذي لاستراتيجية التطوير المؤسسي التي تتبعها الوزارة.

أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع

رصد التقرير، متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقى ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر ديسمبر 2022، من خلال تقرير مفصل أعده مدير المنظومة بهذا الشأن.

كما استعرض "مدبولي" تقرير وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير "زراعة 100 مليون شجرة"، حيث تم زراعة أشجار ونخيل بالطرق والمحاور الرئيسية خلال خطة الهيئة للعام المالي الحالي وصل إلى نحو 635 ألف شجرة ونخلة بمختلف المدن الجديدة.

إضافًة إلى جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الصومالي؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، حيث قال إن مصر تتابع عن كثب التطورات السياسية والتنموية في الصومال، مؤكداً تضامن الدولة المصرية مع التحديات التي تواجه "مقديشو"، في حين شهد مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة "الأوقاف والشئون الدينية" بجمهورية الصومال الفيدرالية خلال الفترة من 2023 حتى 2026.

وشهد "مدبولي" مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي (2023- 2026)، وذلك بين وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي المصرية" ووزارة التربية والثقافة والتعليم العالي بجمهورية الصومال الفيدرالية، وكذلك شهد مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "وزارة الثقافة" المصرية، ووزارة "الإعلام والثقافة والسياحة" بحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية؛ وذلك لتعزيز التعاون الثقافي المشترك بين البلدين.

وشهد رئيس مجلس الوزراء مع رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الإعلامي بين "الهيئة الوطنية للإعلام" و"وزارة الإعلام والثقافة والسياحة" بجمهورية الصومال الفيدرالية، وكذلك مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون المشترك في المجال الإعلامي، وذلك بين "الهيئة العامة للاستعلامات" المصرية و"وزارة الإعلام والثقافة والسياحة" بحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.

واستعرض تقريرًا حول آخر المستجدات الخاصة بموقف البضائع المفرج عنها بالموانئ المصرية، حيث تم الإفراج عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار من 1-10 يناير الجاري؛ ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ أول ديسمبر إلى 8.5 مليار دولار.

لقاءات وجولات

أورد التقرير لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لمتابعة آخر تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، واستعراض جهود الهيئة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية مختلف الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى.

وجمعه لقاء مع وزيرة البيئة لمتابعة جهود الوزارة لحل مشكلات المستثمرين، ودعم مناخ الاستثمار في مصر، حيث أكد على الاهتمام البالغ والمتابعة الدورية التي توليها الدولة لحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة بيئة الاستثمار في مصر، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

والتقى "مدبولي" بسفير جمهورية العراق لدى مصر، حيث أعرب عن تمنيات مصر بالتوفيق للحكومة العراقية الجديدة، والتأكيد على مساندة مصر لكل جهود التنمية والاستقرار في العراق الشقيق.

كما التقى سفير إيطاليا لدى مصر، حيث أكد على حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا على مختلف الأصعدة، لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وكذا التنسيق إزاء كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الدولي أو في الجوار الإقليمي والمتوسطي المشترك.