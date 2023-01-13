أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الوادى الجديد (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد، حيث أعد بيت ثقافة صنعاء ورشة حكى عن تنمية الموارد البشرية ناقشها راضى أحمد، كما نفذ بيت ثقافة بولاق ورشة حكى بعنوان "اللسان العجيب"، ناقشتها أسماء حسين، بجانب ورشة رسم وتلوين عن ذكرى ٢٥ يناير.

قدم بيت ثقافة القصر ورشة حكى بعنوان "تراث بلدنا" ناقشتها نحمده محمود، كما نظم بيت ثقافة الجديدة ورشة حكى عن "حرية التعبير وقيودها" قدمها ناصر شوقى، بينما أقام بيت ثقافة المعصرة محاضرة ثقافية بعنوان "احتفاليات الأقباط بأعيادهم"، وتحدث خلالها محمد عبدالرحمن عن عيد الميلاد المجيد الذى يوافق يوم السابع من يناير وهو إحتفال بميلاد السيد المسيح وهو من أجمل الأعياد بالنسبة لهم حيث يتضمن حضور الطقوس والاحتفالات.

وفي سياق آخر عقدت مكتبة الطفل والشباب بباريس محاضرة بعنوان" نظافة البيئة"، وتحدث فيها محمد جبريل عن نظافة البيئة وأنها من أهم الأمور التى يجب العناية بها حفاظا على سلامة الإنسان والكائنات التى تعيش بها وقد حث الإسلام على نظافة البيئة وحذر من الفساد فيها وتلويثها، كما ناقش بيت ثقافة الراشدة كتاب بعنوان "أبناؤنا وأسباب النجاح" للمؤلف على عفيفي وناقشه هانى يوسف، ونفذ بيت ثقافة بلاط مجلة حائط بعنوان "قيمنا- عنواننا".

قدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة أمسية شعرية لمواهب نادى أدب قصر الطفل، كما قدم مجموعة من أفلام الكارتون من خلال نادى سينما الأطفال، بينما أقام قصر ثقافة موط عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائيين بموط على مسرح قصر ثقافة موط، بينما عقد نادى أدب قصر ثقافة موط لقاء أدبي ومناقشة لأعمال الأعضاء.