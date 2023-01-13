محافظ الإسكندرية يشدد على مواصلة ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية بالأسواق

وجّه محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها المواصفات، حفاظًا على الصحة العامة ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وأكد الشريف، في تصريحٍ اليوم الجمعة، ضرورة العمل على منع أي ممارسات احتكارية للسلع وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار مع استمرار إزالة الإشغالات والتعديات.

وشنَّ حي شرق حملة مكبرة؛ لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية أسفرت عن تحرير 59 محضرًا متنوعًا، وإعدام 20 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 100 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ32 ألف جنيه.

وقاد وليد البيلي، رئيس حي الجمرك، حملة مكبرة؛ للتفتيش على الأسواق والمنشآت التجارية استهدفت سوق الميدان ووكالة الليمون وشارع إسماعيل صبري، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الأرز وتحرير 31 محضرًا متنوعًا، و37 إنذارًا، وإعدام 19 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وشنَّ حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة؛ للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم استهدفت شوارع البيهقي، وسوق الورديان، ووضاح اليمن، وأسفرت الحملة عن غلق منشأة وتحرير 34 محضرًا، وأخذ عينات مواد غذائية وتحرير 5 محاضر متنوعة والتحفظ على 20 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي العجمي برئاسة السيد موسى، حملة مكبرة؛ لمراقبة الأسواق والمحال التجارية والتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين استهدفت شارع عبدالفتاح الطلخاوي، شارع فضة، شارع خير الله، منطقة الهانوفيل، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 منشآت، وضبط 33 حالة إشغال متنوع، وتحرير 49 محضرًا وفرض غرامات فورية بنحو 5 آلاف جنيه.

وواصل حي وسط برئاسة عزة سعد؛ حملاته للتفتيش على المحال التجارية والصيدليات شملت طريق الكورنيش وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرًا متنوعًا و12 إنذارًا، وفرض غرامات فورية تقدر بـ 26 ألف جنيه.

من ناحية أخرى، شنت الإدارات الفرعية التموينية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات رقابية مكثفة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة.

وقالت المديرية، في بيانٍ اليوم، إن الحملات التي شنتها الإدارات الفرعية أسفرت عن تحرير 362 محضرًا ضد التجار المخالفين.

وأشار البيان إلى أن المحاضر شملت إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مخالفة، عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، عدم حمل شهادات صحية، عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة بيع سجائر بسعر أزيد، ثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفة، ومحاضر غش تجاري، كما تم التحفظ على 21 كيلو جرامًا من اللحم البقري بالعظم مختوم بالخاتم المقلد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وتأتي الحملات الرقابية تنفيذًا لتعليمات مشددة من محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصًا على المال العام.