الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عقب أزمة اختراق حسابات.. «تويتر» تثير المخاوف من جديد بسبب علامة التحقق

تويتر
تويتر

تواجه شركة تويتر، العديد من الأزمات في الأونة الأخيرة، وسط أنباء عن اختراقات للحسابات الشخصية، عقب الإعلان عن بيع بعض البيانات عبر الانترنت، الأمر الذي جعل الشركة تعلق بشكل رسمي وتؤكد أنه لا يوجد أى دليل على أن البيانات التى بيعت قد سربت من خلال استغلال ثغرة أمنية فى أنظمة الشركة.

توثيق حسابات تويتر كان يخضع في السابق إلى العديد من المعايير المهمة

وفي نفس السياق، أثارت الشركة مخاوف أصحاب الحسابات على تويتر، بسبب علامة التحقق، مقابل مادي، وقال محمد الحارثي، خبير أمن المعلومات، لـ شاشة "القاهرة الإخبارية"، إنه منذ إعلان إيلون ماسك إتاحة علامة التوثيق على حسابات تويتر مقابل اشتراك شهري، وتعرضت الشركة لعدة خسائر بعد انسحاب عدد من المعلنين.

وأضاف الحارثي أن هذا الأمر أحدث عدة مشاكل، مثلما استغل أحدهم الأمر ووثق حساب حمل اسم إحدى شركات الأدوية وأعلن عن تقديم الأنسولين مجانا، بينما قام آخر بكتابة أخبار تتعلق بالأرصاد الأمريكية مستغلا علامة التوثيق، متابعاً أن توثيق حسابات تويتر كان يخضع في السابق إلى العديد من المعايير المهمة، التي كان من شأنها التأكد من هوية صاحب الحسابات، ومدى كونه حقيقيا، وهو ما لم يعد موجودا بسبب قرارات إيلون ماسك.

50% من المعلنين الذين كانوا متعاقدين مع تويتر لطرح إعلاناتهم

وأردف أن 50% من المعلنين الذين كانوا متعاقدين مع تويتر لطرح إعلاناتهم، قرروا الانسحاب وسحب إعلاناتهم من الموقع الشهير مؤخرا، خاصة بعد استحواذ إيلون ماسك عليه، وقراراته الأخيرة، مستطرداً أن واقعة الأرصاد الأمريكية الأخيرة، أثرت بشكل كبير للغاية على مصداقية تويتر والأخبار التي تنشر عليه، خاصة بعدما كانت الحسابات الرسمية لتويتر بمثابة مصادر موثوقة سابقا للأخبار والمعلومات.

يذكر أن شركة (تويتر) أعلنت -في وقت سابق- أن بيانات 5.4 مليون حساب تعرضت للاختراق؛ بسبب خلل اكتشفته أوائل العام الماضي، قبل أن تكشف عنه وتعمل على إصلاحه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس السبت معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

هطول أمطار بعدد من مدن كفر الشيخ.. واستمرار رحلات الصيد

بنماذج عالمية.. «الزراعة» تستعد لتوقيع عقود تطوير حديقة الحيوان

أجهزة الأمن تنفذ 86197 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

مصرع طالبة تناولت قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ في شبين القناطر

ضبط تاجري هيروين في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

د هند جاد

الثروة لا تغير الأشخاص.. ولكنها ترفع القناع

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى