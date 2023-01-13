عقب أزمة اختراق حسابات.. «تويتر» تثير المخاوف من جديد بسبب علامة التحقق

تواجه شركة تويتر، العديد من الأزمات في الأونة الأخيرة، وسط أنباء عن اختراقات للحسابات الشخصية، عقب الإعلان عن بيع بعض البيانات عبر الانترنت، الأمر الذي جعل الشركة تعلق بشكل رسمي وتؤكد أنه لا يوجد أى دليل على أن البيانات التى بيعت قد سربت من خلال استغلال ثغرة أمنية فى أنظمة الشركة.

توثيق حسابات تويتر كان يخضع في السابق إلى العديد من المعايير المهمة

وفي نفس السياق، أثارت الشركة مخاوف أصحاب الحسابات على تويتر، بسبب علامة التحقق، مقابل مادي، وقال محمد الحارثي، خبير أمن المعلومات، لـ شاشة "القاهرة الإخبارية"، إنه منذ إعلان إيلون ماسك إتاحة علامة التوثيق على حسابات تويتر مقابل اشتراك شهري، وتعرضت الشركة لعدة خسائر بعد انسحاب عدد من المعلنين.

وأضاف الحارثي أن هذا الأمر أحدث عدة مشاكل، مثلما استغل أحدهم الأمر ووثق حساب حمل اسم إحدى شركات الأدوية وأعلن عن تقديم الأنسولين مجانا، بينما قام آخر بكتابة أخبار تتعلق بالأرصاد الأمريكية مستغلا علامة التوثيق، متابعاً أن توثيق حسابات تويتر كان يخضع في السابق إلى العديد من المعايير المهمة، التي كان من شأنها التأكد من هوية صاحب الحسابات، ومدى كونه حقيقيا، وهو ما لم يعد موجودا بسبب قرارات إيلون ماسك.

50% من المعلنين الذين كانوا متعاقدين مع تويتر لطرح إعلاناتهم

وأردف أن 50% من المعلنين الذين كانوا متعاقدين مع تويتر لطرح إعلاناتهم، قرروا الانسحاب وسحب إعلاناتهم من الموقع الشهير مؤخرا، خاصة بعد استحواذ إيلون ماسك عليه، وقراراته الأخيرة، مستطرداً أن واقعة الأرصاد الأمريكية الأخيرة، أثرت بشكل كبير للغاية على مصداقية تويتر والأخبار التي تنشر عليه، خاصة بعدما كانت الحسابات الرسمية لتويتر بمثابة مصادر موثوقة سابقا للأخبار والمعلومات.

يذكر أن شركة (تويتر) أعلنت -في وقت سابق- أن بيانات 5.4 مليون حساب تعرضت للاختراق؛ بسبب خلل اكتشفته أوائل العام الماضي، قبل أن تكشف عنه وتعمل على إصلاحه.