كشف تفاصيل فيديو مضايقة أحد السائحين في منطقة الأهرامات

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع "فيس بوك" متضمناً تعرض صاحب الحساب "يحمل جنسية إحدى الدول" للمضايقات من قِبل شخصين أمكن ضبطهما.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام صاحب الحساب "يحمل جنسية إحدى الدول" بزيارة المنطقة الأثرية بالهرم، وقيام شخصين بمقابلته بالقرب من أحد الفنادق وقيامهما بالإلحاح عليه لعمل جولة سياحية داخل المنطقة الأثرية بالهرم مقابل مبالغ مالية، إلا أنه رفض ذلك وقام بتصوير واقعة الإلحاح بالهاتف الخاص به ونشرها على حسابه الشخصي.

بالفحص والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة)، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة منذ قرابة عامين، وأنهما لم يتعمدا مضايقة السائح المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.