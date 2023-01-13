الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بنماذج عالمية.. «الزراعة» تستعد لتوقيع عقود تطوير حديقة الحيوان

حدائق الحيوان
حدائق الحيوان

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تستعد لتوقيع عقود تطوير حديقتي الحيوان والأورمان مع وزارة الإنتاج الحربي، للبدء في عملية التطوير للحديقتين معًا وطبقًا لاشتراطات وزارة الزراعة صاحبة الولاية على الحديقتين، باعتبارها المالك لهما.

وقال القرش لـ"الدستور"، إن حق انتفاع الشركات العالمية والمصرية التي تقوم بالتطوير مع الإنتاج الحربي سيكون لصالح وزارة الزراعة، وإن التعاقد سيكون بين وزارة الزراعة والإنتاج الحربي وليس الشركات، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير ستشمل الحيوانات في الحديقة والأسوار وأماكن مبيت الحيوانات وربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان سواء بإنفاق أو كباري علوية مع بحيرات من نهر النيل.

ومن جهتها، قالت الدكتورة ماجدة شكري، مدير إدارة الحياة البرية بالإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن عمليات التطوير ستشمل تنفيذ اشتراطات وبنود الاتفاقية وتطوير إعاشة الحيوانات والمخازن والحيوانات والمعدات المتخزنة وتطبيق اشتراطات وبنود وزارة الزراعة في عملية التطوير، والحفاظ على الأشجار النادرة، حيث لا يوجد مثلها في العالم وكذلك الحفاظ على متحف الحديقة والأماكن الأثرية للحديقة.

وأوضحت شكري في تصريحات لـ"الدستور"، أن خطة التطوير ستشمل مشروعات استثمارية داخل الحديقة وعروضًا للدولفين والتلفريك إلى جانب بنية أساسية جديدة من الصرف والمياه والمشايات وبعض النماذج التي يتم إدخالها من حدائق عالمية إلى حدائق الحيوان.

وفي السياق، أكد الدكتور محمد فاروق، مدير الإدارة المركزية لحدائق حيوان، أن الحديقة تستقبل الزائرين بعروض الحيوانات والالتزام بالإجراءات خاصة مع زيادة الإقبال من المواطنين، والاهتمام بعمليات النظافة، والتنسيق مع مديريات الأمن في الجيزة والمحافظات لتأمين حدائق ووزارة الزراعة.

وقال فاروق في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم الاهتمام لتغذية الحيوانات جيدًا وتجهيزها لعرضها أمام الزائرين، كما تمت زيادة منافذ وشبابيك دخول الحديقة للتيسير على الزائرين وتقليل الزحام والضغط على الأبواب الرئيسية، مشيرًا إلى أن أسعار رسوم دخول الحديقة 5 جنيهات، وسيتم تكثيف عمليات التأمين من الأمن الداخلي للحديقة مع توافر سيارات الإسعاف والمطافي بالحديقة، وكذلك تحديد أماكن لاستقبال الأطفال التائهين بالحديقة لعودتهم إلى ذويهم.

-الزراعة تستعد لتوقيع العقود لتطوير حديقة الحيوان

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