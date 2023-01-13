الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مع هطول الأمطار.. 3 نصائح للحفاظ على هاتفك المحمول من المياه

الحفاظ على الهاتف
الحفاظ على الهاتف من المياه

يُعد الحفاظ على هاتفك المحمول من المياه تحديًا كبيرًا خلال موسم الأمطار، خاصةً إذا علقت في الخارج أثناء هطول أمطار غزيرة، لكن يمكن للمرء أن يستعد مسبقًا لتجنب الضرر، وفي السطور التالية، أبرز النصائح للحفاظ على الهاتف المحمول من أضرار التعرض للمياه خلال موسم الأمطار.

الفرق بين إصلاح الهاتف من مركز الخدمة أو أي محل إصلاح هواتف نقالة قريب

حافظة مقاومة للماء

يمكن الاستعانة بحافظة مقاومة للماء لحفظ الهواتف المحمولة من الأمطار، فعلى سبيل المثال، يُقال إن الحافظة المحمولة المقاومة للماء سهلة اللمس أيضًا، ويمكن أن تحمل معظم الهواتف، كما أنها حافظة شفافة مقاومة للماء.

سماعات بلوتوث

تُعد سماعات البلوتوث خيارًا جيدًا لإجراء المكالمات بسرعة دون إخراج الهاتف، ولا تتلف معظم سماعات الرأس بسرعة، وتكلفة السماعات الجيدة أقل من تكلفة الهاتف الذكي، والتي من المحتمل أن تكون أكثر تكلفة.

طرق تأمين الهاتف الجديد بعد شرائه

ماذا تفعل إذا تعرض هاتفك للبلل؟

إذا تعرض هاتفك للبلل، فقم بإخراج البطارية (في حالة الهواتف التي تعمل بالبطارية القابلة للإزالة)، ولا تقم بتوصيله بالشاحن، وأيضًا، لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الهاتف، وما يمكنك فعله هو ترك الهاتف في دلو مليء بالأرز الجاف طوال الليل حتى يجف بشكل صحيح، ومن الجيد إرسال الهاتف إلى مركز خدمة لأن بعض أنواع التلف الناتج عن المياه قد تستغرق وقتًا طويلاً لإصلاحها. 

منع الهواتف المحمولة جراب مقاوم للماء للجوال جراب مقاوم للماء للهاتف سماعات بلوتوث الحقائب المقاومة للماء للهواتف

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