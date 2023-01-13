«ما هو مصطلح الخدر العاطفي وكيفية التغلب عليها؟».. خبراء يجيبون

يسمى عدم القدرة على اختبار المشاعر والشعور بالانفصال عن العالم الخارجي بالخدر العاطفي، من المرجح أن تكون مخدرًا عاطفيًا عند الإصابة بالاكتئاب أو القلق.

ونرصد لكم في السطور التالية تفاصيل تلك الحالة وكيفية الخروج منه..

وتساعدنا العواطف على الاستمرار في مشاركة الآخرين وتحسين التواصل معهم والبحث عن حلول لمشاكلنا، الأمر يتعلق بجميع المسشاعر الإنسانية بما في ذلك الفرح والخوف والغضب والحزن.

وقد يتسبب حدث صادم أو اكتئاب أو قلق في شعور الشخص بحالة “الخدر العاطفي”، وقد تتسبب مضادات الاكتئاب والأدوية في حدوث تلك الحالة، كأثر جانبي لتناول تلك الأدوية، إلا أنه ووفقًا لدراسات، فإن تلك الحالة لا تدوم إلى الأبد.

أعراض “الخدر العاطفي”

يفصل الأفراد عن عالمهم الداخلي وبيئتهم الخارجية وأحبائهم، ويميل أولئك الذين يختبرونه إلى الشعور بالغربة حتى عندما يحيط بهم الأشخاص الذين يهتمون بهم.

أحد الأسباب الرئيسية وراء حدوث تلك الحالة هو وقوع حدث صادم أو سلسلة من الأحداث، يمكن أن تشمل الصدمة أو الإساءة الجسدية أو الجنسية أو العاطفية، إضافة إلى أشكال أخرى من العنف أو الإجهاد الشديد.

ويقول تشاندني توجنيت، المعالج النفسي وخبير البرمجة اللغوية العصبية والمعالج ومؤسس ومدير Gateway of Healing، إن الاكتئاب والقلق قد يتسبب في حالة الخُدر العاطفي.

ويعاني الأشخاص المصابون بالاكتئاب من فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانوا يستمتعون بها من قبل، بالإضافة إلى الشعور باليأس والعجز، وبالمثل قد يواجه الأشخاص المصابون بالقلق صعوبة في تجربة المشاعر الإيجابية أو الشعور بالاسترخاء، يمكن أن يكون السبب الآخر للخدر العاطفي هو استخدام بعض الأدوية وخاصة مضادات الاكتئاب والأدوية ذات التأثير النفساني، لفترة طويلة، كما يمكن أن يكون أيضًا أحد الآثار الجانبية للاستخدام المزمن للعقاقير الترويحية.

خطوات التخلص من أزمة الخدر العاطفي

1. اطلب المساعدة المهنية

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من خدر عاطفي ، فمن المهم التحدث مع أخصائي الصحة العقلية أو معالج يمكنه مساعدتك في تحديد الأسباب الكامنة وراء الخدر العاطفي ووضع خطة علاجية. يمكن أن يساعدك الخبير في العمل من خلال أي أحداث صادمة ويعلمك مهارات التأقلم لإدارة عواطفك.

2. ممارسة اليقظة

يمكن أن تساعدك اليقظة على أن تصبح أكثر وعيًا بمشاعرك وتسمح لك بتجربتها بشكل كامل. يمكن أن يساعدك أيضًا على تعلم قبول مشاعرك وعدم الحكم على نفسك لشعورك بطريقة معينة.

3. الرعاية الذاتية

الرعاية الذاتية ضرورية للرفاهية العاطفية، لذا تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم ، واتباع نظام غذائي صحي واستغراق الوقت لفعل الأشياء التي تستمتع بها، سيساعدك الاهتمام بصحتك الجسدية على تحسين صحتك العقلية.

4. التعرض التدريجي

يمكن أن يساعدك التعرض التدريجي على بناء مرونتك العاطفية وتجربة المشاعر التي تشعر بها، لذا اسمح لنفسك بالشعور ومعالجة وفهم النطاق الكامل للعواطف في بيئة آمنة.

5. التحلي بالصبر

يمكن أن يكون التعامل مع الخدر العاطفي عملية طويلة وصعبة، من المهم أن تتحلى بالصبر مع نفسك وأن تفهم أنه لا يوجد "حل سريع" لذلك، كما يستغرق التعافي من الخدر العاطفي وقتًا وجهدًا، من الضروري أن تتحلى بالصبر مع نفسك وأن تتذكر أنه من الطبيعي أن يكون لديك تقلبات في عملية الشفاء. مع الدعم والعلاج المناسبين ، من الممكن تجربة مجموعة كاملة من المشاعر.