محمد الغيطي يروي قصة اعتزال مديحة كامل: «أحست أنها بوجه شيطان»

يصادف اليوم 13 يناير، ذكرى رحيل "قطة السينما" الفنانة الكبيرة مديحة كامل، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1997.

ذكرى وفاة مديحة كامل

مديحة كامل حظيت بحياة مختلفة، بها الكثير من الأحداث الدرامية التي تشبه أدوارها التي قدمتها وجعلتها واحدة من أهم نجمات السينما المصرية، وكان أكثر مشاهد حياتها دراما هو المشهد الأخير في حياتها.

مرض مديحة كامل

البداية كانت مع إصابتها بالروماتويد عام 1986، ثم إعلانها الاعتزال بشكل مفاجئ أثناء تصويرها فيلم "بوابة إبليس" عام 1993.

أسباب اعتزال مديحة كامل

السيناريست محمد الغيطي، كشف أسباب اعتزال مديحة كامل، فتحدث عنه باستفاضة في برنامجه “كلام الغيطي”، ليقول بأنه تم تداول أقاويل حول أن سبب اعتزال مديحة كامل هو الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولكن هذا غير صحيح، ورغم أنها كانت تعرف الشيخ الشعراوي، لكنها أثناء تصوير فيلم (بوابة إبليس) فجأة شعرت وهي أمام المرآة في الاستوديو أن وجهها وجه شيطان، والغريب أن الفيلم كان اسمه (بوابة إبليس)، ومن ثم تكرر المشهد لدرجة أنها لم تطيق النظر في المرآة، فأخدت هدومها وتحدثت مع المنتج لتخبره بعدم استكمالها للفيلم، وأنها قررت الاعتزال وستعيد له ماله، وبالفعل اتخدت القرار بلا رجعة، واعتزلت التمثيل بعدما سيطرت عليها حالة صوفية إيمانية، ووجدت ما تقدمه عبثا، خاصةً أن صديقتها الفنانة هالة فؤاد أصيبت بسرطان ورحلت على إيديها في تلك الفترة.

حسب حديث الغيطي في برنامجه، زوجت مديحة كامل ابنتها الوحيدة ميرهام الريس بعد أيام من اعتزالها، وحضر كتب الكتاب الشيخ الشعراوي، وأهداها مصحف وكتب عليه إهداء بيت شعر بخط يده، لتفتح مديحة كامل المصحف على (سورة البقرة)، وشعرت براحة غير عادية، لتدهور صحتها بعد ذلك وتدخل المستشفى، لتظل في المستشفى ويدخل عليها شهر رمضان، وفي يوم 4 رمضان عزمت ابنتها وزوجها على السحور، وبعد السحور أخبرتهم أنها تريد أن تصلي ركعتين لله وتقرأ سورة البقرة وتصلي الفجر، فدخلت بنتها بعدها عليها لتجد المصحف مفتوحا على سورة البقرة ووجدتها متوفية وهي تقرأ القرآن.

أعمال مديحة كامل

ومن أهم أعمال مديحة كامل في السينما: "حب وكبرياء، 30 يوم في السجن، أغنية على الممر، زمان يا حب، الصعود إلى الهاوية" وغيرها حتى أعلنت اعتزالها وارتدت الحجاب، ورحلت جراء مضاعفات مرضها بالقلب والذي أبقاها في مستشفى مصطفى محمود قرابة عشرة أشهر.