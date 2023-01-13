الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في ذكرى وفاتها.. ما هو «ضعف عضلة القلب» سبب رحيل مديحة كامل؟

مديحة كامل
مديحة كامل

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنانة مديحة كامل، والتي رحلت عن دنيانا في 13 يناير عام 1997، بعد صراع طويل مع المرض.

ولدت "كامل" في مدينة الإسكندرية وانتقلت عام 1962 إلى القاهرة، التحقت بكلية الآداب في جامعة عين شمس بعام 1965.

بدأت مديحة كامل، مشوارها الفني بعام 1964 بأدوار صغيرة في السينما والمسرح، كما عملت في عروض الأزياء، وتدرجت في الأدوار الثانوية حتى حصلت علي دور البطولة أمام الفنان فريد شوقي في فيلم 30 يوم في السجن في أواخر ستينات القرن العشرين.

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وعن حياتها الشخصية، تزوجت مديحة كامل ثلاث مرات، الأولى كانت من رجل الأعمال محمود الريس، وأنجبا ابنتهما الوحيدة ميرهان، ثم تزوجت بعد ذلك من المخرج السينمائي شريف حمودة أما زواجها الأخير فكان من محامي.

كما ارتدت الراحلة مديحة كامل، الحجاب واعتزلت العمل في المجال الفني في أبريل 1992 وكان آخر أفلامها فيلم بوابة إبليس الذي أُتلفت بعض مشاهده وتمت إعادة تمثيل المشاهد التالفة بواسطة "دوبليرة" لأن الفنانة مديحة كانت قد اعتزلت الفن وقتها ورفضت رفضًا قاطعًا العودة للتمثيل.

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ضعف عضلة القلب سبب الوفاة

عانت الفنانة مديحة كامل، من مرض القلب طوال حياتها، وأُصيبت المرة الأولى بجلطة عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل الأفعى، إلا أن متاعبها الصحية الجدية بدأت قبل وفاتها بعام حيث ظلت طريحة الفراش في مستشفى مصطفى محمود لمدة عشرة أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر مما استدعى مكوثها في المستشفى لفترة طويلة.

توفيت في منزلها في 13 يناير 1997 المصادف الرابع من شهر رمضان بعد أن صلت صلاة الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، ثم خلدت للنوم، حيث تم العثور عليها متوفية في ظهر اليوم التالي.

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ما هي عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب التي لا يمكنني تغييرها؟

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم، كما أنه سبب رئيسي للإعاقة، فهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يطلق عليهم عوامل الخطر، بعضها لا يمكنك التحكم فيه، لكن هناك الكثير الذي يمكنك التحكم فيه. 

يزداد خطر إصابتك بأمراض القلب مع تقدمك في السن، فالرجال الذين يبلغون من العمر 45 عامًا أو أكثر والنساء الذين يبلغون من العمر 55 عامًا أو أكثر لديهم مخاطر أكبر.

قد تؤثر بعض عوامل الخطر على خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل مختلف لدى النساء عنها لدى الرجال، حيث يوفر الإستروجين بعض الحماية للنساء من أمراض القلب، لكن مرض السكري يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى النساء أكثر من الرجال.

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