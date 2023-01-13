الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توريد 61 ألف طن أرز شعير لمواقع التخزين فى الغربية

توريد الارز
توريد الارز

قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، أن مواقع التجميع المجهزة لاستقبال محصول الأرز الشعير بمراكز المحافظة المختلفة استقبلت حتى اليوم الجمعة نحو 61 ألف طن أرز شعير، وذلك في إطار متابعة آلية عمل منظومة توريد الأرز بالمواقع المخصصة على مستوى المحافظة، وتحقيق المستهدف من الكميات الموردة لمواقع التخزين المعدة لذلك الغرض.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالغربية في تصريحات له اليوم، "إن المحافظة حرصت على فتح كافة المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير، أمام جميع الموردين والمزارعين، وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد، إلى جانب عدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد، وذلك بمعظم مراكز المحافظة تيسيرا عليهم".

وأشار "أبوهاشم" إلى أنه يتم التأكد من مطابقة حبة الأرز لكافة المواصفات مع خلوها من الشوائب، ونظافة مواقع التخزين وخلوها من أي محاصيل أخرى، حرصا على جودة المحصول وعدم تأثره بأي فطريات.

كان قد تلقي  الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية ، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة حول موقف تسيير الحملات الرقابية، وضبط منظومة توريد الأرز الشعير والأرز الأبيض في ضوء قواعد العمل والمنظمة لموسم التداول والتوريد، وأشار التقرير إلى أن ‏مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة تسيير حملات علي ‏المخازن وكذلك المضارب؛ للتأكد من التزامهم بضوابط العمل، وكذلك حصر الكميات الموردة أولا بأول.

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