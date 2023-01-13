الجمعة 13 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رئيس قصور الثقافة يشهد مهرجان الهجن التنشيطي بشرم الشيخ

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شارك الفنان هشام عطوه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائبا عن أ.د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير المحافظ اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ.

وذلك بحضور ممثلي الوزارات المشاركة فعاليات المهرجان، والتي ضمت، محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية ووكيل وزارة التضامن بالمحافظة، نائبا عن وزيرة التضامن الاجتماعى، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة نائبا عن وزير الشباب والرياضة، والشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحرير للطبع والنشر، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، وجمع من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من ممثلى القبائل المشاركة.

أعلن الوزير المحافظ خلال فعاليات المؤتمر انطلاق الدورة التنشيطية لسباقات الهجن والتى تتواصل ليوم السبت ١٤ يناير الجاري، بمشاركة عدد كبير من المتسابقين باقاليم مصر المختلفة.

تهدف الدورة التنشيطية إلى الإستعداد لفاعليات المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، المزمع إقامته أول مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن جانبه أعلن رئيس قصور الثقافة عن إقامة حفل فني اليوم الجمعة، ضمن فعاليات الدورة التنشيطية تشارك خلاله فرق الفنون الشعبية والتلقائيين التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالا بإطلاق فعاليات المهرجان.

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
IMG-20230113-WA0009
IMG-20230113-WA0009
IMG-20230113-WA0006
IMG-20230113-WA0006
قصور الثقافة وزيرة الثقافة فعاليات المؤتمر الصحفى ا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ممثلي الوزارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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