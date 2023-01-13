رئيس قصور الثقافة يشهد مهرجان الهجن التنشيطي بشرم الشيخ

شارك الفنان هشام عطوه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، نائبا عن أ.د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير المحافظ اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ.

وذلك بحضور ممثلي الوزارات المشاركة فعاليات المهرجان، والتي ضمت، محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية ووكيل وزارة التضامن بالمحافظة، نائبا عن وزيرة التضامن الاجتماعى، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة نائبا عن وزير الشباب والرياضة، والشيخ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحرير للطبع والنشر، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، وجمع من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من ممثلى القبائل المشاركة.

أعلن الوزير المحافظ خلال فعاليات المؤتمر انطلاق الدورة التنشيطية لسباقات الهجن والتى تتواصل ليوم السبت ١٤ يناير الجاري، بمشاركة عدد كبير من المتسابقين باقاليم مصر المختلفة.

تهدف الدورة التنشيطية إلى الإستعداد لفاعليات المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، المزمع إقامته أول مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن جانبه أعلن رئيس قصور الثقافة عن إقامة حفل فني اليوم الجمعة، ضمن فعاليات الدورة التنشيطية تشارك خلاله فرق الفنون الشعبية والتلقائيين التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالا بإطلاق فعاليات المهرجان.

صورة من الفعالية

صورة من الفعالية

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