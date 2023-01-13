حبس 24 متهمًا ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في القليوبية

قررت جهات التحقيق في القليوبية ، حبس 24 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق، لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لفحصها.

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 24 قضية اتجار في المخدرات خلال عدة حملات قام بها ضبط الاقسام والمراكز فى انحاء محافظة القليوبية.

وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

البداية بتلقى مدير أمن القليوبية اخطارا من مدير مباحث القليوبية يفيد قيام عدة حملات أمنية لاستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين واستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 24 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 24 متهمًا لعدد 12 منهم معلومات جنائية، وضبط 16 قطعة سلاح نارى وأبيض، وضبط 8163 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.