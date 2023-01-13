الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فتح باب التقديم برياض أطفال المصرية اليابانية للعام الدراسى القادم

المدارس المصرية
المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وحدة ادارة المدارس المصرية اليابانية، بوزارة التربية والتعليم، شروط وسن القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي القادم 2023/2024 م.

 

كما أعلنت، أن فتح باب التقديم سيكون خلال شهر مارس أو أبريل القادم. .

 

وأوضحت وحدة ادارة المدارس، أن شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية اليابانية كالتالي : 

أولا : النظام التعليمي

1_المدارس المصرية اليابانية هي مدارس حكومية لغات.

2_الدراسة بالمدارس المصرية اليابانية من المستوى الأول

لرياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

3_المنهج المستخدم في المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية.

4_لغة التدريس في المدارس هي اللغة الإنجليزية

بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة

الإنجليزية Connect Plus

5_ تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.

6_ يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية وذو ابوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

7_ يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول اكتوبر من عام ٢٠٢٣.

8_ لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

ثانيا: السن/المرحلة (من-الى)

١_المستوى الأول رياض أطفال 4 سنوات 0 سنوات عدا يوم واحد.

٢_ المستوى الثاني رياض أطفال سنوات7 سنوات عدا

واحد.

٣_الصف الأول الإبتدائي6 سنوات سنوات عدا يوم واحد.

٤_ الصف الثاني الإبتدائي 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد.

٥_ الصف الثالث الإبتدائي 8 سنوات۹ سنوات عدا يوم واحد.

٦_ قبول المستوى بناءا على الأماكن المتاحة في الفرع المتقدم اليه.

٧_ في حالة التقدم لمراحل ما بعد اولي رياض اطفال يشترط التحويل من مدرسة لغات

ثالثا: الأوراق المطلوبة: 

١.شهادة ميلاد مميكنة للطفل / التلميذ حديثة الإصدار (لا تزيد عن شهر).

٢.بطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية).

٣.إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بسته أشهر على الأقل (توثيق رسمي) وذلك في حالة اختلاف محل الإقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي.

٤.التوقيع على إقرار ولى الأمر (عدد ٢ أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة) وفي حالة مخالفة ولى الأمر لأي من بنود الإقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

التعليمية التربية والتعليم الرقم القومى التعليم الفنى القبول في المدارس المصرية اليابانية المستوى الرفيع المدارس المصرية اليابانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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فتح باب التقديم برياض أطفال المصرية اليابانية للعام الدراسى القادم

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