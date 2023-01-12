الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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اللايف كوتش والطبيب النفسي.. تضاد أم تكامل؟.. أستاذ طب نفسي يجيب

الدكتور جمال فرويز
الدكتور جمال فرويز

أوضح الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، كيف يرى علم النفس التنمية الذاتية، قائلاً: "إن الشخص المريض لا يحق لأي أحد أن يتدخل في علاجه إلا الطبيب وذلك طبقًا للقانون".

وأضاف فرويز خلال لقاءه ببرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية آيه عبدالرحمن، أن المرض النفسي هو مرض عضوي في المخ، لافتاً إلى أن أغلب حالات المرضى النفسيين يتم طلب رنين مغناطيسي وتحاليل لها، حيث تظهر عن نسبة الدوبامين والنورأدرينالين، وما إذا كان يوجد نوع من الضمور، مؤكدًا أن المرض النفسي من عام 1996 هو مرض عضوي. 

وأوضح أن الرنين المغناطيسي يظهر الإصابة حيث قد يتبين وجود ورم بسيط، أو تجمع دموي، وكل ذلك لا يتحدق فيه إلا طبيب نفسي دارس مخ وأعصاب وطب نفسي، وبالتالي فإن المريض في هذه الحالة يخضع لطبيب. 

وأشار الدكتور جمال فرويز، إلى أنه لا يوجد شخصية تتغير، وإنما يتم عمل تعديل في النمط بحيث يتقبله المجتمع، من خلال عمل جلسات علاج معرفي، وهو نفس الشيء الذي يقوم به اللايف كوتش حيث يقوم بعمل جلسات تدعيمية.

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