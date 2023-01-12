الجمعة 13 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مدحت شلبى يثنى على مواهب «كابيتانو مصر» فى ضربات الجزاء

مدحت شلبي
مدحت شلبي

بدأت فعاليات الحلقة السابعة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المُذاع عبر فضائية "ON" الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم، والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وتشتعل الحلقة بمنافسة قوية بين فريقي كابتن سيد معوض، وكابتن أبوالدهب، بحضور كابتن مدحت شلبي.

وانتهى المباراة بالتعادل ليذهب المباراة لضربات الجزاء ويفوز فريق كابتن محمود أبوالدهب، والذين يحملون اسم كابتن محمود الجوهري.

وأثنى مدحت شلبي على الفريق قائلاً: "مبروك يا شباب ضربات الجزاء تحفة نجح ضربات الترجيح رائعة وتحفة".

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