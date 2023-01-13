الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمود جاد يعتذر لـ جماهير الأهلى بسبب إهداره الوقت

محمود جاد
محمود جاد

تقدم محمود جاد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، باعتذار لجماهير الأهلي بسبب إهداره الوقت في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل السلبي.

 

وقال جاد في تصريحات تليفزيونية "من الجيد الحصول على نقطة من مواجهة الأهلي، اليوم الفريق بالكامل قدم مباراة كبيرة، مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز يتم مشاهدتها بشكل أكبر من قبل الجماهير، والكل يتابع هذه المباريات وفرصة لي لكي أظهر بشكل جيد".

 

وأضاف " لم تصل لي الكثير من الكرات اليوم، وقدمت مباراة جيدة وحالفني التوفيق".

 

وأكمل حارس المصري " إهدار الوقت؟، النادي الأهلي كبير وأكبر نادي في إفريقيا واعتذر لجماهيره على وقوعي في نهاية المباراة، في المرة الأول كنت أعاني من شد، وفي المرة الثانية المدرب طلب مني السقوط لكي يجري تغيير، بعد ذلك جاء لي السولية وحمدي فتحي وطلبا مني النهوض ونهضت على الفور".

محمود جاد الاهلى المصرى البورسعيدى الدورى المصرى

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محمود جاد يعتذر لـ جماهير الأهلى بسبب إهداره الوقت

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