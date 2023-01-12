الخميس 12 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3.5 طن لحوم وكبدة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من ضبط 3.5  طن لحوم وكبدة  فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية قبل بيعها للمواطنين في القاهرة.

كان قد تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 3.5 أطنان لحوم وكبدة يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث التموين 3 5 طن لحوم كبدة فاسدة القاهرة

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