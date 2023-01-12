سنة أولى حمل.. أفضل الفيتامينات والمعادن المهمة قبل الولادة

تعتبر فيتامينات ما قبل الولادة ضرورية أثناء الحمل لدعم كل من صحتك وصحة طفلك الذي ينمو بداخلك، فهي تشمل الفيتامينات المتعددة والمكملات الفردية التي تساعد على سد فجوات المغذيات في وقت زيادة الاحتياجات الغذائية.

في حين أنه من المهم اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يمكن أن تساعد الفيتامينات للولادة في منع النقص الغذائي الذي يمكن أن يسبب مضاعفات الحمل، لهذا السبب، يوصى به للنساء الحوامل ويحاولن الإنجاب، ففي السطور التالية نرصد بعضًا منها وفقًا لما ذكره موقع «verywellfamily» الطبي.

توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أولئك في سن الإنجاب الذين قد يصبحون حوامل ، بما في ذلك الحوامل، بتناول 400 ميكروغرام من حمض الفوليك التكميلي يوميًا بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك لمنع العيوب الخلقية العصبية عند الطفل النامي.

بصرف النظر عن الفيتامينات المتعددة ، قد يوصي بمكملات إضافية - ستعتمد حاجتك لهذه المكملات على العناصر الغذائية التي تفتقر إليها الفيتامينات المتعددة بالإضافة إلى احتياجاتك الفردية.

فيتامين د يدعم الحمل الصحي:

من المعروف أن فيتامين د، يفيد صحة العظام والدماغ والقلب والأوعية الدموية والمناعة والتمثيل الغذائي وصحة الجهاز التنفسي، ولكن هل تعلم أن فيتامين د مهم أيضًا للحفاظ على حمل صحي.

تربط الأبحاث الناشئة بين فيتامين (د) وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات الحمل بما في ذلك تسمم الحمل وسكري الحمل والولادة المبكرة والولادة القيصرية، حيث تشير الأبحاث أيضًا إلى أن ما يقدر بنحو 33٪ من النساء الحوامل في العالم لا يحصلن على ما يكفي من فيتامين د.

الكولين فوائد بالجملة للحوامل:

لا يحظى الكولين بالكثير من الاهتمام، ولكنه عنصر غذائي له عدد من الفوائد المثيرة للإعجاب وطويلة الأمد، مما يجعله مكونًا لا غنى عنه لفيتامينات ما قبل الولادة.

تبين أن تناول الأمهات بكميات أكبر من الكولين يقلل من مخاطر عيوب الأنبوب العصبي، مع تحسين الإدراك وخفض مستويات الكورتيزول المنتشر، وهذا مهم لأن خفض إنتاج الطفل للكورتيزول يمكن أن يقلل على مدى حياته ، من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات المرتبطة بالتوتر.

ترتبط فوائد زيادة تناول الكولين بانخفاض خطر حدوث مضاعفات معينة أثناء الحمل وزيادة في المشيمة ووظائف الكبد أثناء الحمل، كما أن فوائد الكولين أثناء الحمل تجعله أحد العناصر الغذائية التي تريد التأكد من وجودها في لوحة حقائق مكملات فيتامين ما قبل الولادة.