الجمعة 13 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سنة أولى حمل.. أفضل الفيتامينات والمعادن المهمة قبل الولادة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر فيتامينات ما قبل الولادة ضرورية أثناء الحمل لدعم كل من صحتك وصحة طفلك الذي ينمو بداخلك، فهي تشمل الفيتامينات المتعددة والمكملات الفردية التي تساعد على سد فجوات المغذيات في وقت زيادة الاحتياجات الغذائية. 

في حين أنه من المهم اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، يمكن أن تساعد الفيتامينات للولادة في منع النقص الغذائي الذي يمكن أن يسبب مضاعفات الحمل، لهذا السبب، يوصى به للنساء الحوامل ويحاولن الإنجاب، ففي السطور التالية نرصد بعضًا منها وفقًا لما ذكره موقع «verywellfamily» الطبي.

txt

سنة أولى حمل.. ما المقصود بتسمم الحمل وكيفية التنبؤ به؟

توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أولئك في سن الإنجاب الذين قد يصبحون حوامل ، بما في ذلك الحوامل، بتناول 400 ميكروغرام من حمض الفوليك التكميلي يوميًا بالإضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك لمنع العيوب الخلقية العصبية عند الطفل النامي.

بصرف النظر عن الفيتامينات المتعددة ، قد يوصي بمكملات إضافية - ستعتمد حاجتك لهذه المكملات على العناصر الغذائية التي تفتقر إليها الفيتامينات المتعددة بالإضافة إلى احتياجاتك الفردية.

فيتامين د يدعم الحمل الصحي:

من المعروف أن فيتامين د، يفيد صحة العظام والدماغ والقلب والأوعية الدموية والمناعة والتمثيل الغذائي وصحة الجهاز التنفسي، ولكن هل تعلم أن فيتامين د مهم أيضًا للحفاظ على حمل صحي.

تربط الأبحاث الناشئة بين فيتامين (د) وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات الحمل بما في ذلك تسمم الحمل  وسكري الحمل  والولادة المبكرة والولادة القيصرية، حيث تشير الأبحاث أيضًا إلى أن ما يقدر بنحو 33٪ من النساء الحوامل في العالم لا يحصلن على ما يكفي من فيتامين د.

txt

هل تستطيع القطط كشف الحمل قبل الأطباء؟.. العلم يجيب

الكولين فوائد بالجملة للحوامل:

لا يحظى الكولين بالكثير من الاهتمام، ولكنه عنصر غذائي له عدد من الفوائد المثيرة للإعجاب وطويلة الأمد، مما يجعله مكونًا لا غنى عنه لفيتامينات ما قبل الولادة. 

تبين أن تناول الأمهات بكميات أكبر من الكولين يقلل من مخاطر عيوب الأنبوب العصبي، مع تحسين الإدراك وخفض مستويات الكورتيزول المنتشر، وهذا مهم لأن خفض إنتاج الطفل للكورتيزول يمكن أن يقلل على مدى حياته ، من خطر الإصابة ببعض الاضطرابات المرتبطة بالتوتر.

ترتبط فوائد زيادة تناول الكولين بانخفاض خطر حدوث مضاعفات معينة أثناء الحمل وزيادة في المشيمة ووظائف الكبد أثناء الحمل، كما أن فوائد الكولين أثناء الحمل تجعله أحد العناصر الغذائية التي تريد التأكد من وجودها في لوحة حقائق مكملات فيتامين ما قبل الولادة.

الأمراض والوقاية اتباع نظام غذائي صحي الحمل والولادة العيوب الخلقية الفيتامينات والمعادن النساء الحوامل الولادة القيصرية الولادة القيصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

«الهضبة وسمعة» نجوم حاضرون فى الحلقة الأولى من برنامج «الدوم»

تراجع أسعار الذهب فى ختام التعاملات.. وعيار 18 يُسجل 1586 جنيهًا

أقوال المجني عليه فى اتهام سيدة وآخرين باختطاف صاحب شركة وتصويره عاريًا وابتزازه

«الدوم» يبدأ حلقته الأولى من الموسم الثانى برسالة.. «لو بطلنا نحلم نموت»

تعرف على أهم المتسابقين في تجارب الأداء ببرنامج «الدوم» بموسمه الثاني

مصرع شاب وإصابة والده بطلق ناري إثر مشاجرة بين عائلتين شمال أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أوروبا: تاريخ وحاضر «١»

حسين دعسة

رجال الملك الوصى الهاشمى.. وقوة الدولة الأردنية فى الأمم المتحدة

ماجد حبته

الصين توحد الأمريكيين!

د. بهي الدين مرسي

الابتزاز العاطفى.. جريمة بلا بصمات

عبد الرحيم طايع

تحدى تشارلى!

مدحت بشاى

التحالف الوطنى.. والعمل الأهلى

أحمد الصغير

أخطر ما يخشى منه على هذا الوطن.. خيول طروادة!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٤»

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى

سياسى إسرائيلى يطالب بالقبض على رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين بتهمة الخيانة

نائب رئيس وزراء فلسطين يُطلع المبعوث الأمم للسلام على انتهاكات الاحتلال