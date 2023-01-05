سنة أولى حمل.. ما المقصود بتسمم الحمل وكيفية التنبؤ به؟

خلال فترة الحمل ربما لاحظت أنه يتم فحص ضغط دمك في كل زيارة للطبيب هذا للتأكد من عدم حدوث أي مضاعفات في الحمل، فواحدة من المضاعفات الرئيسية التي يتم فحصها هي حالة تسمى تسمم الحمل.

تسمم الحمل هي حالة حمل شائعة إلى حد ما تتميز بارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول، فإذا لم يتم علاجه، فقد يكون له عواقب وخيمة على الحوامل وأطفالهن، حيث يمكن علاج تسمم الحمل عند اكتشافه مبكرًا، ويمكن لمعظم الحوامل الاستمرار في الحمل والولادة بشكل صحي، وفقًا لما ذكره موقع «verywellfamily» الطبي.

ما يجب أن يعرفه الحوامل

مقدمات الارتعاج هي حالة يتم تشخيصها عادةً بعد الأسبوع العشرين من الحمل، حيث إنه يؤثر على حوالي 2٪ إلى 8٪ من حالات الحمل في جميع أنحاء العالم، فعندما لا يتم التعامل مع تسمم الحمل، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة لكل من الوالدين والرضع، بما في ذلك النوبات، والولادة المبكرة وفشل الأعضاء والوفاة، لهذا السبب من المهم أن تخضع الحوامل لفحص مقدمات الارتعاج بانتظام وبدء العلاج الفوري إذا تم تشخيص الحالة.

أعراض تسمم الحمل:

تتمثل إحدى تحديات تسمم الحمل في أن العديد من الأشخاص لا تظهر عليهم أعراض واضحة، حيث يمكن أن تكون غامضة في بعض الأحيان، فبعض النساء الحوامل لا تظهر عليهن أي أعراض، في حين أن البعض الآخر يعاني من أعراض قد تبدو مجرد مضايقات طبيعية للحمل.

من المهم جدًا الحصول على رعاية روتينية قبل الولادة حتى يتمكن طبيبك أو ممرضة التوليد من التعرف على الفرق بين أعراض الحمل الطبيعية وتسمم الحمل.

كما أن أحد أكثر أعراض تسمم الحمل شيوعًا والذي غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين أحد أعراض الحمل الشائعة الأخرى هو الصداع، ولكن في حين أن الصداع شائع أثناء الحمل.

يشرح الأطباء بالموقع، أن الأعراض الشائعة الأخرى التي قد تلاحظها تشمل التورم الشديد في اليدين والقدمين وكذلك الألم في منطقة البطن اليمنى العلوية، فالتحدي هو أن تسمم الحمل يحدث بشكل شائع في الثلث الثالث من الحمل وأن تورم اليد وآلام البطن شائعان.

تشخيص تسمم الحمل:

غالبًا ما يتم تشخيص تسمم الحمل خلال إحدى زياراتك الروتينية السابقة للولادة، فإذا لاحظت الأعراض بمفردك، فلا يجب أن تنتظر زيارة ما قبل الولادة، ويجب بدلاً من ذلك تحديد موعد لزيارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، أو الذهاب إلى غرفة الطوارئ.

كما يتم تشخيص تسمم الحمل بناءً على ارتفاع ضغط الدم والتورم والبروتين في البول، فبمجرد الاشتباه سيطلب طبيبك المزيد من الاختبارات للتأكد من عدم وجود دليل على وجود مرض خطير.