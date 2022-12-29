حلم الأمومة.. مخاطر وفرص الحمل من العشرينات حتى الأربعين

إذا كنت تخطط لإنجاب طفل، فقد تفكر فيما إذا كان "الآن" هو الوقت المناسب، أو يجب عليك الانتظار أو هل تأخرت، فأفضل وقت للحمل هو في الواقع أمر شخصي، ويعتمد ذلك على شخص لآخر.

يجب أن تعرف ما إذا كنت مستعدًا جسديًا وعاطفيًا وعقليًا وماليًا للترحيب بالطفل، ففي السطور التالية يوضح الخبراء بموقع «times of india» العمر الذي يناسبك بشكل أفضل، لاتخاذ خطوة الحمل.

قبل سن العشرين:

قد لا يكون إنجاب أطفال في سن المراهقة سيناريو مثاليًا، حيث قد تكون هناك مشكلات مالية وقد لا تكون مستعدًا عقليًا لتربية طفل، بيولوجيا، في هذا الوقت تبلغ خصوبة المرأة ذروتها.

من المحتمل أن يكون وزنك أقل، مما يساعد على تقليل مخاطر مضاعفات الحمل مثل سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم.

من 20 إلى 24:

معظم الناس في أوائل العشرينات من العمر يتمتعون بخصوبة عالية، فوفقًا للكثير من الأبحاث، تتمتع النساء بفرصة الحمل بنسبة 25٪ كل شهر، وقد تواجه صعوبات مالية إذا كنت لا تزال تؤسس حياتك المهنية.

من 25 إلى 29:

من الناحية البيولوجية، فإن فرص الحمل في أواخر العشرينات من العمر تقريبًا مماثلة لتلك التي في أوائل العشرينات من العمر، حيث تتمثل الإيجابيات هي أنه قد يكون لديك المزيد من الحكمة والصبر والاستقرار المالي لإنجاب الأطفال في هذا العمر.

من 30 إلى 34:

تقول ماري جين مينكين، أستاذة الطب السريري في طب التوليد وأمراض النساء وعلوم الإنجاب بجامعة ييل، أنه بمجرد أن تصل إلى الثلاثينات من عمرك، وخاصةً في سن الخامسة والثلاثين وما بعدها، نبدأ في رؤية انخفاض في الخصوبة.

فإذا كنت لا تزال مشغولاً في إنشاء وظيفة ، أو لم تجد الشريك المثالي، فلا يجب أن تدفع إلى الحمل لمجرد إنجاب طفل، حيث تتمثل فوائد إنجاب طفلك الأول في أوائل الثلاثينيات من العمر في أنك تحصل على قدر كبير من الوقت للاستمتاع بسنوات شبابك البالغة واستكشاف حياتك المهنية وتطويرها.

من 35 إلى 39:

يشارك خبراء الصحة أن الخصوبة تبدأ في الانخفاض بشكل كبير عند 32، وهو ما ينخفض ​​أكثر عند 37، وينطبق الشيء نفسه على احتمال معدلات نجاح علاجات العقم مثل التلقيح الاصطناعي، حيث تبدأ المخاطر الصحية أيضًا في الارتفاع مع الحمل في سن متأخرة، مثل ارتفاع ضغط الدم وسكري الحمل.

من 40 إلى 45:

وفقًا للبحث، في سن الأربعين تقل فرص الشخص السليم في الحمل كل شهر عن 5٪، فالأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا لديهم أيضًا خطر متزايد للإصابة بمضاعفات الحمل المبكرة مثل الإجهاض، كما أنهن أكثر عرضة للمعاناة من انخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبكرة، وارتفاع معدل موت الجنين.