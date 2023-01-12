الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«صنايعية مصر» يكشف سبب عدم صناعة الحذاء الرياضى أوائل الثمانينيات

عمر طاهر
عمر طاهر

قال عمر طاهر إن فيلم "المشبوه"، الذي قدمه الفنان عادل إمام 1981، وظهر خلاله بالحذاء الرياضي الشهير وقتها والذي ساعد “ماهر النمر” على الهروب.

سبب عدم صناعة الحذاء الرياضى بمصر

أضاف طاهر، خلال حلقة الليلة من برنامج "صنايعية مصر"، مع الكاتب عمر طاهر، والمأخوذ عن كتاب له يحمل نفس الاسم، ويذاع عبر فضائية "dmc"، أن الحذاء الرياضي في مصر وقتها كانت له 3 مصادر لشرائه، إما بالخليج أو في عمرة، أو من السوق الحرة ببورسعيد، أو أن تكون واقعيا وتتعامل مع النسخة الشعبية المتاحة والتي وقع جيله في غرامها وهي "باتا".

وأكد أن الحذاء الرياضي لم يكن رائدًا ولم تكن مصر تصنعه لأنه لا يشبه الذوق العام، كما أنه لا توجد خبرة لتصنيعه أو يد عاملة. 

عمر طاهر الحذاء الرياضي صنايعية مصر مصر عدم صناعة تصنعه الذوق العام

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