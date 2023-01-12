الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

إيلون ماسك يغرّد عن مصر.. ومئات الآلاف يتفاعلون

جريدة الدستور

عبّر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك تيسلا وتويتر، مساء اليوم الخميس، عن إعجابه بالحضارة المصرية القديمة.

وتفاعل الملياردير الأمريكي مع مقطع فيديو قصير مدته 10 ثوان، لممر أثري عمره 2000 عام داخل معبد دندرة القديم، وعلق عبر حسابه الرسمي على «تويتر» مشيدا بالحضارة المصرية القديمة، لتحصد تغريدته مئات الآلاف من التعليقات والتفاعل.

في عام 2019 بدأ مشروع تطوير فناء معبد دندرة بالتعاون مع البعثة الأثرية الفرنسية لتحويله إلى متحف مفتوح للقطع والعناصر الأثرية الحجرية التي كانت ملقاة على أرض المعبد منذ اكتشافها، حيث تم وضعها على عدد من المصاطب الحجرية في الجهة اليسرى من بوابة الدخول الرئيسية للمعبد، كما تم وضع القطع التي كانت موجودة بمخزن الماميزي (بيت الولادة) بالمعبد.

وفي مارس 2022، انتهت أعمال المرحلة الثانية من مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال هذه المرحلة شملت ترميم وتنظيف صالة الأعمدة الكبرى وصالة الإشراق (التجلي الثانية) وتطوير نظم الإضاءة الداخلية والخارجية للمعبد، مشيرا إلى أن الأعمال مازالت مستمرة داخل الحجرات الجانبية المحيطة بصالة التجلي الثانية تمهيدًا لافتتاحها قريبا.

وفي أغسطس 2022، انتهى فريق من مرممي وأثريي المجلس الأعلى للآثار من أعمال ترميم الصالة المستعرضة التي تتقدم قدس أقداس معبد دندرة بمحافظة قنا.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال التطوير والترميم بمختلف المواقع الأثرية بمحافظات الصعيد تجري على قدم وساق بما يتماشي مع التوقيتات المحددة للانتهاء منها قبل بدء الموسم السياحي الشتوي، بما يعمل على جذب عدد أكبر من السائحين المهتمين بمنتج السياحة الثقافية.

إيلون ماسك ومصر تغريدة إيلون ماسك عن مصر مصر لحضارة المصرية القديمة معبد دندرة

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