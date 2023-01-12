الخميس 12 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع «Daily Mail» يدعو البريطانيين للسفر إلى مصر خلال فصل الشتاء

مصر خلال فصل الشتاء
مصر خلال فصل الشتاء

نشر الموقع الإخباري لجريدة Daily Mail  "ديلي ميل" البريطانية الشهيرة تقريراً صحفياً سلط خلاله الضوء على الميزة التنافسية التي يتمتع بها المقصد السياحى المصرى بالنسبة للسائحين البريطانيين والتي تتمثل فى إمكانية قضاء أجازة طويلة به بتكلفة منخفضة، داعياً البريطانيين للهروب من الطقس البارد في بريطانيا خلال فصل الشتاء والسفر إلى مصر لقضاء إجازة ممتعة بالمدن السياحية بها حيث الطقس المشمس الدافئ، لمدة قد تصل إلى شهر بنفس تكلفة إقامتهم في منازلهم بموطنهم.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تشجيع وتسهيل الإقامة لمدة شهر في مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه توجد رحلات طيران مباشرة من عدد من المدن البريطانية إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، حيث أن المقاصد السياحية المصرية أصبحت الآن وجهة سياحية شتوية شهيرة للإقامة الطويلة.

وأبرز التقرير تصريحات الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والتي دعا من خلالها السائحين من أوروبا لزيارة المقاصد السياحية المصرية لقضاء فصل الشتاء تحت شمس مصر الدافئة وبتكلفة غير مرتفعة والاستمتاع بتجارب سياحية جديدة رائعة.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية لتنشيط السياحة تعمل حالياً على الترويج والتسويق لعدد من الأنماط السياحية الجديدة ومن بينها سياحة الإقامة لزيادة مدة إقامة السائحين بالفنادق.

وأبرز التقرير تصريحات عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والتي دعا من خلالها السائحين من أوروبا لزيارة المقاصد السياحية المصرية لقضاء فصل الشتاء تحت شمس مصر الدافئة وبتكلفة غير مرتفعة والاستمتاع بتجارب سياحية جديدة رائعة.

سياحة ​مصر​ تنشيط السياحة بريطانيا سائحين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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