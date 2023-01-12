مكتبة مصر الجديدة العامة تحتفل بذكرى ميلاد بهاء طاهر.. غدًا

تحتفل مكتبة مصر الجديدة العامة بذكرى ميلاد الروائي بهاء طاهر، التي تتزامن ذكراه الثمانية والثمانين غدًا الجمعة، وذلك في اللقاء الذي يعقد بمقر المكتبة بشارع العروبة، في الخامسة مساء غد الجمعة.

هذا ويتحدث في احتفالية مكتبة مصر الجديدة العامة، بذكرى ميلاد الكاتب الكبير بهاء طاهر، صديق عمر الكاتب الراحل وزميل عمله في الراديو المصري، الإذاعي محمد مرعي رئيس إذاعة صوت العرب سابقًا، والكاتب الكبير أحمد صبري أبوالفتوح، والشاعر شعبان يوسف.

وكان بهاء طاهر قد غادر عالمنا في 27 أكتوبر من العام الماضي 2022، مخلفًا وراءه تاريخًا حافلًا من الإبداع الروائي والقصصي، من الأعمال الإبداعية التي أثرى من خلالها المكتبة العربية.

بهاء طاهر، صاحب روائع السرد الروائي العربي، من بين إصداراته الروائية، روايات: "واحة الغروب"، والتي نال عنها جائزة الرواية العربية البوكر، في أولى دوراتها والتي عقدت في العام 2008، بعد عامين فقط من صدورها في العام 2006. وقد قدمت الرواية في مسلسل تليفزيوني عام 2017، وقام بالبطولة خالد النبوي ومنة شلبي.

ومن إبداعات بهاء طاهر أيضًا روايات: "شرق النخيل"، "قالت ضحى"، "أنا الملك جئت"، "الحب في المنفى"، "السيرة في المنفى"، "نقطة الضوء"، "ذهبت إلى شلال"، "لم أعرف أن الطواويس تطير"، "الخطوبة" وغيرها.

ترجمت أعمال الكاتب الروائي الراحل بهاء طاهر، إلى العديد من اللغات. وفاز بجائزة الدولة التقديرية في العام 1998، وغيرها العديد من الجوائز، من بينها، جائزة "جوزيبي إكيربي"، عن روايته "خالتي صفية والدير"، والتي قدمت في مسلسل تليفزيوني، قام ببطولته كل من: ممدوح عبدالعليم، عمر الحريري، بوسي.

كما نال بهاء طاهر جائزة ملتقى الرواية العربية عام 2015 عن روايته "واحة الغروب". بالإضافة إلى العديد من الدراسات النقدية والأدبية، من بينها كتاب "السيرة في المنفى"، وكتاب "في مديح الرواية"، والصادر عن المجلس الأعلي للثقافة 2015.